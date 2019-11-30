В Харькове прогремел взрыв в гараже: три человека погибли

Три человека погибли в результате взрыва газового баллона в гараже в Индустриальном районе Харькова утром 30 ноября.

Как сообщает полиция Харьковской области, в гаражном кооперативе произошло возгорание гаража, в котором находился автомобиль "ВАЗ 2108".

"В результате пожара взорвался газовый баллон и обрушились бетонные перекрытия. После локализации пожара под завалами обнаружили три обгоревших тела", - сказано в сообщении.

Сообщение о пожаре в гараже по улице Зеленодольской поступило в полицию около 5:30.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Сейчас устанавливают личности погибших.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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