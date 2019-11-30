В Харькове прогремел взрыв в гараже: три человека погибли

Три человека погибли в результате взрыва газового баллона в гараже в Индустриальном районе Харькова утром 30 ноября. Как сообщает полиция Харьковской области, в гаражном кооперативе произошло возгорание гаража, в котором находился автомобиль "ВАЗ 2108". "В результате пожара взорвался газовый баллон и обрушились бетонные перекрытия. После локализации пожара под завалами обнаружили три обгоревших тела", - сказано в сообщении. Сообщение о пожаре в гараже по улице Зеленодольской поступило в полицию около 5:30. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Сейчас устанавливают личности погибших. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Напомним, в Киеве в субботу неизвестные взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена".