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29 ноября 2019, пятница, 21:55 50
Общество 2019-11-29T22:00:01+02:00
Українські Новини
Во Львове мужчины забросали яйцами феминисток, которые вышли на ночной марш за безопасность женщин

Во Львове мужчины забросали яйцами феминисток, которые вышли на ночной марш за безопасность женщин

Львов, Марш равенства, Феминизм, феминистки
Феминистический марш:
Феминистический марш: "Верни себе ночь." Фото: facebook/@feministworkshop

На днях во Львове феминистические организации организовали марш "Верни себе ночь" с целью привлечения внимания к опасности ночных улиц города для женщин. Об этом передает Zaxid.net.

Отмечается, что феминистки выбрали для марша микрорайон Сихов, где чувствуют себя наименее защищенными в темное время суток.

Организаторы акции — ОО "Феминистическая мастерская" — рассказывают, что ночные марши против насилия над женщинами организовывают в разных странах мира еще с 70-х годов, а в Украине проводят лишь в последние несколько лет.

"Безопасность женщин на улице является гендерно обусловленным вопросом. Женщины выглядят для нападающих как легкая цель, и есть мнение о том, что женщина не всегда может дать отпор вору. Если мы не говорим о сексуальном насилии на улице", — рассказала активистка ОО "Феминистическая мастерская" Анастасия Юрченко.

 

За порядком на марше следили правоохранители. Накануне члены организации "Традиция и порядок", которые называют себя "консервативными христианами" и декларируют борьбу с феминистками и ЛГБТ-активистами, узнав о мероприятии, обещали провести контракцию в ответ.

"Мы будем молиться, дарить женщинам цветы и обращать их на путь истинный", — ранее сообщал представитель "Традиции и порядка" Роман Паращич.

В то время, когда длился ночной марш, члены организации "Традиция и порядок" вышли на "христианский марш", но его блокировала полиция.

Как сообщили на своей странице в Facebook организаторы марша "Феминистическая мастерская", мужчины вели себя агрессивно, пытались блокировать шествие и бросали яйцами в женщин.

Как сообщали Українські Новини, ранее Франция официально признала феминитивы.

Кроме того, в Стамбуле создали из женских туфель инсталляцию, посвященную жертвам насилия.

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