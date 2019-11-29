Во Львове мужчины забросали яйцами феминисток, которые вышли на ночной марш за безопасность женщин

На днях во Львове феминистические организации организовали марш "Верни себе ночь" с целью привлечения внимания к опасности ночных улиц города для женщин. Об этом передает Zaxid.net.

Отмечается, что феминистки выбрали для марша микрорайон Сихов, где чувствуют себя наименее защищенными в темное время суток.

Организаторы акции — ОО "Феминистическая мастерская" — рассказывают, что ночные марши против насилия над женщинами организовывают в разных странах мира еще с 70-х годов, а в Украине проводят лишь в последние несколько лет.

"Безопасность женщин на улице является гендерно обусловленным вопросом. Женщины выглядят для нападающих как легкая цель, и есть мнение о том, что женщина не всегда может дать отпор вору. Если мы не говорим о сексуальном насилии на улице", — рассказала активистка ОО "Феминистическая мастерская" Анастасия Юрченко.

За порядком на марше следили правоохранители. Накануне члены организации "Традиция и порядок", которые называют себя "консервативными христианами" и декларируют борьбу с феминистками и ЛГБТ-активистами, узнав о мероприятии, обещали провести контракцию в ответ.

"Мы будем молиться, дарить женщинам цветы и обращать их на путь истинный", — ранее сообщал представитель "Традиции и порядка" Роман Паращич.

В то время, когда длился ночной марш, члены организации "Традиция и порядок" вышли на "христианский марш", но его блокировала полиция.

Как сообщили на своей странице в Facebook организаторы марша "Феминистическая мастерская", мужчины вели себя агрессивно, пытались блокировать шествие и бросали яйцами в женщин.

Как сообщали Українські Новини, ранее Франция официально признала феминитивы.

Кроме того, в Стамбуле создали из женских туфель инсталляцию, посвященную жертвам насилия.