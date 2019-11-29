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29 ноября 2019, пятница, 21:54 26
Общество 2019-11-29T22:00:01+02:00
Українські Новини
На новогодние праздники "Укрзализныця" запустит 13 дополнительных поездов

На новогодние праздники "Укрзализныця" запустит 13 дополнительных поездов

Укрзализныця, Поезд, Новогодние праздники, Рождественские праздники, Дополнительные поезда
Поезд
Поезд

"Укрзализныця" на период новогодних и рождественских праздников назначила 13 дополнительных поездов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Так, сообщается, что назначены 13 дополнительных поездов. Также шести поездам продлены маршруты, чтобы расширить географию железнодорожных перевозок.

Поезда и маршруты

  • Поезд № 181/182 Киев — Львов будет отправляться из Львова 21, 22, 25, 26 декабря в 12:18 и прибывать в Киев в 00:02. Из Киева отправление в 00:55 22, 23, 26, 27 декабря, прибытие во Львов в 10:36.
  • Поезд № 197/198 Киев — Ковель курсировать 28 декабря, отправление из Киева в 6:19, прибытие в Ковель в 14:48. Обратно отправление из Ковеля в 11:27, прибытие в Киев в 20:45.
  • Поезд № 216/215 Жмеринка — Киев будет курсировать 23 декабря: отправление из Жмеринки в 14:20, прибытие в Киев в 19:28.
  • Поезд № 202/201 Жмеринка — Киев 20 декабря выедет из Жмеринки в 20:48, а прибудет в столицу в 00:37.
  • Поезд № 223/224 Киев — Одесса будет курсировать 29 декабря и 4 января. Из Киева поезд отправится в 07:46 и прибудет в Одессу в 17:55. Из Одессы поезд будет отправляться в 11:03 и прибывать в Киев в 20:31.
  • Поезд № 205/206 Покровск — Харьков будет курсировать 22, 27, 28, 29, 30 декабря, 2 и 4 января. Отправление из Покровская в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. Отправление из Харькова в 16:44 и прибытие в Покровская в 22:07.
  • Поезд № 168 Львов — Одесса будет курсировать 22, 27, 30 декабря и 2 января. Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23. Отправление из Одессы в 10:18 и прибытие во Львов в 21:05.
  • Поезд № 202/201 Львов — Ужгород назначен на 29 декабря и 1 января, отправление из Львова в 6:43 и прибытие в Ужгород в 12:10. Отправление из Ужгорода в 14:05 и прибытие во Львов в 19:55.
  • Поезд №245/246 Киев — Ворохта из столицы будет отправляться 23, 25, 27, 29, 31 декабря и 2, 4, 6, 8, 10 января. В обратном направлении состав поедет 24, 26, 28, 30 декабря и 1, 3, 5, 7, 9, 11 января.
  • Поезд №210/209 Хмельницкий — Киев, который 21 декабря выедет в столицу в 18:40 и прибудет в пункт назначения в 00:20.
  • Состав №204/203 Львов — Днепр будет выезжать в Днепр 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря и 2, 4, 6, 8, 10 января. В обратном направлении запланированы поездки 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря и 3, 5, 7, 9, 11 января.
  • Поезд №781/782/774 Черкассы — Киев — Шостка будет курсировать 24, 31 декабря и 7 января. Из Черкасс запланировано отправление в 06:30 с прибытием в столицу в 10:07, а в Шостку в 14:36. В обратном направлении будет выезжать в 15:21, а прибудет в Черкассы в 23:39.
  • Поезд № 797/798 Харьков — Запорожье будет 31 декабря и 7 января. Из Харькова состав отправится в 09:53 и прибудет в Запорожье в 14:05. В обратную сторону состав тронется в 14:50 и прибудет на конечную станцию в 19:20.

Продлен маршрут для поездов:

  • Маршрут поезда №72 Запорожье — Киев продлен до Чопа. Рейсы будут проходить ежедневно с 22 декабря по 4 января. Отправка из Запорожья в 19:47 и прибытие в Чоп в 23:45 следующего дня. В обратном направлении отправление в 01:05 и прибытие в Запорожье в 07:49 следующего дня.
  • Маршрут поезда №76/75 Кривой Рог — Киев продлен до Ужгорода. Поезд будет курсировать ежедневно с 27 декабря по 4 января, обратно из Ужгорода — с 29 декабря по 3 января. Отправление из Кривого Рога в 20:59 и прибытие в Ужгород в 21:58, отправление из Ужгорода в 06:25 и прибытие в Кривой Рог в 6:23.
  • Маршрут поезда №179/192 Днепр — Киев продлен до Львова. Он будет курсировать ежедневно с 25 декабря по 4 января. Отправление из Днепра в 22:39 и прибытие во Львов в 16:25. В обратном направлении поезд будет отправляться в 23:19 и прибывать в 17:17.
  • Состав №243/244 Ивано-Франковск — Киев продлен до Днепра. Поезд будет курсировать с 23 декабря по 11 января. Из Ивано-Франковска поезд будет отправляться в 21:55, а прибывать в Днепр в 17:49. В обратном направлении состав будет выезжать в 09:20, а прибывать в 05:43.
  • Маршрут поезда №180/291 Львов — Киев продлен до Днепра. Поезд будет курсировать ежедневно с 26 декабря по 4 января. Отправление из Львова в 11:50, прибытие в Днепр в 06:40. Обратно из Днепра отправление в 13:07 и прибытие во Львов в 06:00.
  • Маршрут поезда №179/180 Сумы — Киев продлен до Винницы. Поезд будет курсировать 20, 27, 30, 31 декабря и 2 января. Отправление из Сум в 05:35 и прибытие в Винницу в 13:11. Обратно отправление из Винницы в 13:44 и прибытие в Сумы в 21:34.

Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" увеличила срок предварительной покупки билетов.

Также "Укрзализныця" начнет процедуру IPO - соглашение о начале процедуры первичного размещения акций.

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