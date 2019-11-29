На новогодние праздники "Укрзализныця" запустит 13 дополнительных поездов

"Укрзализныця" на период новогодних и рождественских праздников назначила 13 дополнительных поездов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Так, сообщается, что назначены 13 дополнительных поездов. Также шести поездам продлены маршруты, чтобы расширить географию железнодорожных перевозок. Поезда и маршруты Поезд № 181\/182 Киев — Львов будет отправляться из Львова 21, 22, 25, 26 декабря в 12:18 и прибывать в Киев в 00:02. Из Киева отправление в 00:55 22, 23, 26, 27 декабря, прибытие во Львов в 10:36. Поезд № 197\/198 Киев — Ковель курсировать 28 декабря, отправление из Киева в 6:19, прибытие в Ковель в 14:48. Обратно отправление из Ковеля в 11:27, прибытие в Киев в 20:45. Поезд № 216\/215 Жмеринка — Киев будет курсировать 23 декабря: отправление из Жмеринки в 14:20, прибытие в Киев в 19:28. Поезд № 202\/201 Жмеринка — Киев 20 декабря выедет из Жмеринки в 20:48, а прибудет в столицу в 00:37. Поезд № 223\/224 Киев — Одесса будет курсировать 29 декабря и 4 января. Из Киева поезд отправится в 07:46 и прибудет в Одессу в 17:55. Из Одессы поезд будет отправляться в 11:03 и прибывать в Киев в 20:31. Поезд № 205\/206 Покровск — Харьков будет курсировать 22, 27, 28, 29, 30 декабря, 2 и 4 января. Отправление из Покровская в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. Отправление из Харькова в 16:44 и прибытие в Покровская в 22:07. Поезд № 168 Львов — Одесса будет курсировать 22, 27, 30 декабря и 2 января. Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23. Отправление из Одессы в 10:18 и прибытие во Львов в 21:05. Поезд № 202\/201 Львов — Ужгород назначен на 29 декабря и 1 января, отправление из Львова в 6:43 и прибытие в Ужгород в 12:10. Отправление из Ужгорода в 14:05 и прибытие во Львов в 19:55. Поезд №245\/246 Киев — Ворохта из столицы будет отправляться 23, 25, 27, 29, 31 декабря и 2, 4, 6, 8, 10 января. В обратном направлении состав поедет 24, 26, 28, 30 декабря и 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. Поезд №210\/209 Хмельницкий — Киев, который 21 декабря выедет в столицу в 18:40 и прибудет в пункт назначения в 00:20. Состав №204\/203 Львов — Днепр будет выезжать в Днепр 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря и 2, 4, 6, 8, 10 января. В обратном направлении запланированы поездки 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря и 3, 5, 7, 9, 11 января. Поезд №781\/782\/774 Черкассы — Киев — Шостка будет курсировать 24, 31 декабря и 7 января. Из Черкасс запланировано отправление в 06:30 с прибытием в столицу в 10:07, а в Шостку в 14:36. В обратном направлении будет выезжать в 15:21, а прибудет в Черкассы в 23:39. Поезд № 797\/798 Харьков — Запорожье будет 31 декабря и 7 января. Из Харькова состав отправится в 09:53 и прибудет в Запорожье в 14:05. В обратную сторону состав тронется в 14:50 и прибудет на конечную станцию в 19:20. Продлен маршрут для поездов: Маршрут поезда №72 Запорожье — Киев продлен до Чопа. Рейсы будут проходить ежедневно с 22 декабря по 4 января. Отправка из Запорожья в 19:47 и прибытие в Чоп в 23:45 следующего дня. В обратном направлении отправление в 01:05 и прибытие в Запорожье в 07:49 следующего дня. Маршрут поезда №76\/75 Кривой Рог — Киев продлен до Ужгорода. Поезд будет курсировать ежедневно с 27 декабря по 4 января, обратно из Ужгорода — с 29 декабря по 3 января. Отправление из Кривого Рога в 20:59 и прибытие в Ужгород в 21:58, отправление из Ужгорода в 06:25 и прибытие в Кривой Рог в 6:23. Маршрут поезда №179\/192 Днепр — Киев продлен до Львова. Он будет курсировать ежедневно с 25 декабря по 4 января. Отправление из Днепра в 22:39 и прибытие во Львов в 16:25. В обратном направлении поезд будет отправляться в 23:19 и прибывать в 17:17. Состав №243\/244 Ивано-Франковск — Киев продлен до Днепра. Поезд будет курсировать с 23 декабря по 11 января. Из Ивано-Франковска поезд будет отправляться в 21:55, а прибывать в Днепр в 17:49. В обратном направлении состав будет выезжать в 09:20, а прибывать в 05:43. Маршрут поезда №180\/291 Львов — Киев продлен до Днепра. Поезд будет курсировать ежедневно с 26 декабря по 4 января. Отправление из Львова в 11:50, прибытие в Днепр в 06:40. Обратно из Днепра отправление в 13:07 и прибытие во Львов в 06:00. Маршрут поезда №179\/180 Сумы — Киев продлен до Винницы. Поезд будет курсировать 20, 27, 30, 31 декабря и 2 января. Отправление из Сум в 05:35 и прибытие в Винницу в 13:11. Обратно отправление из Винницы в 13:44 и прибытие в Сумы в 21:34. Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" увеличила срок предварительной покупки билетов. Также "Укрзализныця" начнет процедуру IPO - соглашение о начале процедуры первичного размещения акций.