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29 ноября 2019, пятница, 18:27 463
Судебная власть 2019-11-29T18:27:14+02:00
Українські Новини
Жителю Кропивницкого грозит 6 лет тюрьмы за "минирование" Офиса Президента

Жителю Кропивницкого грозит 6 лет тюрьмы за "минирование" Офиса Президента

Минирование, Офис президента, Ложное минирование

Прокуратура объявила мужчине о подозрении в ложном сообщении о минировании Офиса Президента

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

Подозреваемый 45 летний житель Кропивницкого Кировоградской области сообщил о минировании Офиса в полицию 26 ноября.

Правоохранители и специалисты взрывотехнической службы выезжали на место происшествия, однако никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.

В результате проведения первоочередных следственных действий удалось установить личность "минера" и задержать его.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.

Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве полиция задержала минировщика станции метро.

Ранее россиянину сообщили о подозрении в "минировании" Центрального вокзала в Киеве.

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