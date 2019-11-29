Жителю Кропивницкого грозит 6 лет тюрьмы за "минирование" Офиса Президента

Прокуратура объявила мужчине о подозрении в ложном сообщении о минировании Офиса Президента

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

Подозреваемый 45 летний житель Кропивницкого Кировоградской области сообщил о минировании Офиса в полицию 26 ноября.

Правоохранители и специалисты взрывотехнической службы выезжали на место происшествия, однако никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.

В результате проведения первоочередных следственных действий удалось установить личность "минера" и задержать его.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.

Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

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