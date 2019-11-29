Жителю Кропивницкого грозит 6 лет тюрьмы за "минирование" Офиса Президента

Прокуратура объявила мужчине о подозрении в ложном сообщении о минировании Офиса Президента Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева, передают Українськi Новини. Подозреваемый 45 летний житель Кропивницкого Кировоградской области сообщил о минировании Офиса в полицию 26 ноября. Правоохранители и специалисты взрывотехнической службы выезжали на место происшествия, однако никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили. В результате проведения первоочередных следственных действий удалось установить личность "минера" и задержать его. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются. Как сообщали Українськi Новини, в Киеве полиция задержала минировщика станции метро. Ранее россиянину сообщили о подозрении в "минировании" Центрального вокзала в Киеве.