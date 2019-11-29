Активистов и журналистов призвали принять участие в челлендже в поддержку Женевских конвенций

Посольство Швейцарии и Международный Комитет Красного Креста (МККК) в Украине призвали журналистов и общественных деятелей принять участие в гуманитарном Tetris Challenge, чтобы привлечь внимание к важности Женевских конвенций и их применения во время конфликтов.

Об этом сообщают организаторы Международной конференции "Женевские конвенции: 70 лет на защите гуманности на войне".

"Чтобы привлечь внимание к важности Женевских конвенций и их применению во время конфликтов, 30 ноября 2019 МККК и Посольство Швейцарии начинают гуманитарный Tetris Challenge в социальных сетях под хэштегом #GC70 и приглашают журналистов и общественных деятелей присоединиться в течение следующих 7 дней. СМИ и общественные организации, которые хотели бы присоединиться, могут публиковать фотографии под хэштегом #GC70 на своих веб-страницах и страницах в социальных сетях, объясняя, почему защита гражданских лиц/уязвимого населения важна при конфликте. Также можно поделиться фото с МККК", - говорится в сообщении.

Tetris Challenge посольства Швейцарии в Украине. Фото: МККК

Отмечается, что Женевские конвенции - это правила, которые применяются во время вооруженных конфликтов и направлены на защиту людей, которые не принимают или больше не принимают участия в военных действиях: гражданские лица, задержанные, военнопленные, больные и раненые военнослужащие на поле боя; раненые, больные и лица, потерпевшие кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море.

Иными словами, Женевские конвенции являются минимальным гуманитарным стандартом отношения к заключенным, задержанным, гражданским лицам и лицам, которые больше не участвуют в военных действиях.

Как сообщали Українські Новини, в августе Красный Крест направил 12 грузовиков с гуманитарной помощью на неподконтрольную территорию Донбасса. Ранее Красный Крест также направил более 70 тонн гуманитарной помощи на неподконтрольные территории Донбасса.