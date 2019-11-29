В Германии заблокировали часть климатического пакета

В то время, как ученые и экологи бьют тревогу из-за чрезвычайной ситуации с климатом на Земле, в пятницу, 29 ноября, в Германии Бундесрат заблокировал часть пакета мер, направленных на защиту климата, который должен был стать самым обширным до настоящего времени.

Аспекты, для которых потребуется дополнительное согласование, касаются налоговых изменений. Речь идет о повышении льгот, которые индивидуально рассчитываются по сумме транспортных затрат при поездках с работы и на работу, пишет DW.

Кроме того, согласовывать предстоит снижение НДС на междугородние железнодорожные перевозки и объем налоговой поддержки, предусмотренной для ремонта зданий с целью повышения их энергоэффективности.

Вместе с тем в бундесрате подчеркнули, что настроены на принятие закона, ранее получившего одобрение в бундестаге. В этих целях законодатели предложили создать специальную согласительную комиссию для устранения противоречий между двумя парламентскими структурами.

В пятницу, 15 ноября, пакет климатических мер одобрили в бундестаге депутаты из блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а также от Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Законодатели утвердили целевые показатели для сокращения выбросов в атмосферу парникового газа CO2 в различных секторах. Речь идет, в частности, об энергетике, транспорте, а также о сфере жилищного строительства.

К 2030 году Германия должна на 55 процентов сократить объемы своих выбросов двуокиси углерода по сравнению с 1990-м. Этот показатель сейчас составляет 30 процентов. К 2050 году ФРГ предстоит полностью реализовать стратегическую инициативу Европейского Союза и достичь углеродной нейтральности.

За тонну выбросов CO2 транспортным компаниям и жилищному сектору с 2021 года придется платить 10 евро. В 2025 году этот показатель возрастет до 35 евро, а позднее будет колебаться в промежутке от 35 до 60 евро за тонну, в зависимости от спроса и предложения на сертификаты, дающие право на эмиссию определенного объема СО2.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре 160 стран объединились на акциях протеста в знак защиты климата.