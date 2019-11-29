С началом отопительного сезона долги украинцев за коммуналку начали расти

В октябре долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 1,5%, или на 717,8 млн гривен, до 47 244,8 млн гривен по сравнению с сентябрем.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 ноября 2019 года увеличился на 43,7 млн гривен до 4 954,4 млн гривен.

Долг за отопление и горячее водоснабжение увеличился на 35,9 млн гривен до 14 414,7 млн гривен.

Долг за газоснабжение увеличился на 576 млн гривен до 22 873,9 млн гривен.

В октябре среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (3 619,093 млн гривен), Харьковской (2 598,615 млн гривен) и Днепропетровской (2 222,867 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (2 375,736 млн гривен), Днепропетровской (2 288,358 млн гривен) и Одесской (2 533,122 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в октябре зафиксирована в Киеве (939,252 млн гривен), Днепропетровской (1 010,123 млн гривен) и Донецкой (400,339 млн гривен) областях.

Как сообщали Українські Новини, украинцы переплачивают за коммуналку: как изменятся платежки в отопительный период.

Ранее, в августе, долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 1,7%, или на 838,2 млн гривен, до 47 301,9 млн гривен.