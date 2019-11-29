В Японии на заседании парламента предприняли меры для защиты от землетрясения: собрание провели в шапочках из фольги и пластика

В Японии на заседании парламента предприняли меры для защиты от землетрясения: собрание провели в шапочках из

В Японии парламент открыл заседание весьма необычным образом: собрание провели в шапочках из фольги и пластика для защиты от землетрясения. Об этом передает Reuters.

Отмечается, что депутаты нижней палаты очень продуктивно провели заседание: они учились надевать "шлемы" в виде традиционных самурайских уборов в рамках тренировок на случай землетрясения. Шапочки появились под сидениями всех парламентариев в 2017 году.

"Вы никогда не знаете, когда случится бедствие. Я хочу, чтобы вы всегда были готовы" - сказал спикер Тадамори Осима в обращении к депутатам. После своих слов он и министр финансов Таро Асо засмеялись. Их смех встретили аплодисментами. При этом не все депутаты смогли самостоятельно понять, как надевать "защиту", а один из депутатов надел шапочку задом наперед.

Каким образом головной убор должен спасти или минимизировать травмы человека во время катаклизма — неизвестно.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Италии депутат на заседании парламента предложил своей возлюбленной руку и сердце.

Также в Бангладеш депутат наняла восемь двойников для сдачи экзаменов.