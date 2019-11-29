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  • В Японии на заседании парламента предприняли меры для защиты от землетрясения: собрание провели в шапочках из фольги и пластика
29 ноября 2019, пятница, 17:15 131
Азия 2019-11-29T19:00:03+02:00
Українські Новини
В Японии на заседании парламента предприняли меры для защиты от землетрясения: собрание провели в шапочках из

В Японии на заседании парламента предприняли меры для защиты от землетрясения: собрание провели в шапочках из фольги и пластика

Япония, Парламент, курьезы чиновников, шапочки из фольги и пластика

В Японии парламент открыл заседание весьма необычным образом: собрание провели в шапочках из фольги и пластика для защиты от землетрясения. Об этом передает Reuters.

Отмечается, что депутаты нижней палаты очень продуктивно провели заседание: они учились надевать "шлемы" в виде традиционных самурайских уборов в рамках тренировок на случай землетрясения. Шапочки появились под сидениями всех парламентариев в 2017 году.

 

"Вы никогда не знаете, когда случится бедствие. Я хочу, чтобы вы всегда были готовы" - сказал спикер Тадамори Осима в обращении к депутатам. После своих слов он и министр финансов Таро Асо засмеялись. Их смех встретили аплодисментами. При этом не все депутаты смогли самостоятельно понять, как надевать "защиту", а один из депутатов надел шапочку задом наперед.

Каким образом головной убор должен спасти или минимизировать травмы человека во время катаклизма — неизвестно.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Италии депутат на заседании парламента предложил своей возлюбленной руку и сердце.

Также в Бангладеш депутат наняла восемь двойников для сдачи экзаменов.

Больше новостей о: Япония Парламент курьезы чиновников шапочки из фольги и пластика

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