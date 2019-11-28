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  • Почти Ромео и Джульетта: в Италии депутат на заседании парламента предложил своей возлюбленной руку и сердце
28 ноября 2019, четверг, 21:37 318
Мир 2019-11-28T22:15:02+02:00
Українські Новини
Почти Ромео и Джульетта: в Италии депутат на заседании парламента предложил своей возлюбленной руку и сердце

Почти Ромео и Джульетта: в Италии депутат на заседании парламента предложил своей возлюбленной руку и сердце

Италия, Парламент Италии, предложение руки

В Италии во время заседания парламента депутат партии "Лига севера" Флавио Ди Муро привселюдно сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Об этом передает ANSA.

Чиновник взял слово во время рассмотрения законопроекта по борьбе с последствиями землетрясений.

"Слишком часто мы пренебрегаем истинными ценностями, людьми, которые нас любят, которых любим мы. Мне жаль прерывать работу палаты, но прошу понять, что для меня это особый день. Элиза, ты выйдешь за меня?" - сказал депутат, протянув коробку с кольцом.

 

После положительного ответа девушки, которая находилась в зале, коллеги депутата начали аплодировать и поздравлять его.  

Однако спикер парламента Роберто Фико, однако, не разделил радость Ди Муро и назвал его поступок "неуместным".

Как сообщали Українські Новини, ранее самый молодой экс-пленник России матрос катера "Бердянск" Андрей Эйдер прямо в госпитале сделал предложение своей девушке.

Также выпускник Национальной академии Госпогранслужбы Юрий Петрук подбросил своей девушке наркотики, а затем сделал предложение.

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