Сдать сессию любой ценой: в Бангладеш депутат наняла восемь двойников для сдачи экзаменов

Одного из политиков Бангладеш Таманну Нусрат исключили из Bangladesh Open University за мошенничество. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что действующий чиновник из правящей партии "Авами лиг" являлась студенткой бакалавра одного из 40 лучших вузов страны. Однако, на одном из экзаменов, где присутствовали журналисты частной телекомпании Nagorik TV, Тамману Нусрат заподозрили в махинациях, так как студентка, которая писала экзамен от имени депутата, несколько отличалась от самой чиновницвы. В дальнейшем выяснилось, что сама Нусрат наняла восемь двойников, которые сдавали экзамены вместо нее.

Правоохранители подозревают, что Нусрат платила двойникам за то, что они сдавали вместо нее от 13 экзаменационных тестов.

"Мы исключили ее, потому что она совершила преступление. Преступление есть преступление, - заявил ректор университета М.А. Маннан, - Мы отменили ее зачисление. Она больше никогда не сможет вернуться сюда", - заявил он.

Сама же политик не комментирует инцидент с поддельными документами.

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