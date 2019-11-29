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29 ноября 2019, пятница, 15:42 416
Политика 2019-11-29T16:30:01+02:00
Українські Новини
Госархстройконтроль предоставил полномочия городку Самбор на Львовщине

Госархстройконтроль предоставил полномочия городку Самбор на Львовщине

29 ноября Самбор Львовской области получил новые градостроительные полномочия. Соответствующий акт подписал и.о. главы Госархстройинспекции Александр Строкач.

Это уже 101-й населенный пункт в Украине и 5-й - на Львовщине, который будет самостоятельно контролировать строительство на собственной территории.

Следует отметить, что передача значительной части полномочий по части градостроительства на места в рамках децентрализации была начата ГАСИ еще три года назад. Затем процесс был свернут и вот - после больше чем годичной паузы и проведенных Правительством кадровых изменений Госархстройинспекция снова становится партнером органов местного самоуправления. Процесс входит в активную фазу.

Благодаря новации община Самбирщины получила возможность уже с 30 ноября самостоятельно регистрировать строительство объектов класса последствий СС1. К этой категории относится строительство частного жилья, хозяйственных построек, дачных домов, компактных бизнес-объектов - то есть, большая часть всего, что возводится в небольших и средних населенных пунктах.

Уже с понедельника отдел государственного архитектурно Самборского городского совета сможет регистрировать разрешительные документы на такие объекты, осуществлять проверки на стройплощадках, а - при выявлении нарушений - привлекать виновных к ответственности.

Александр Строкач отметил, что сегодня ГАСИ нацелена на успешное продолжение реформы децентрализации и готова всячески содействовать органам местного самоуправления в получении полномочий госархстройконтроля: "Децентрализация позволяет общинам чувствовать себя полноценным хозяевами на своей территории, определять ключевые направления развития и двигаться к поставленным целям. За государством должны остаться только объекты со значительными последствиями, все остальные рычаги должны быть в руках общин", - отметил Александр Строкач.

 
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