Місто Самбір на Львівщині отримало повноваження держархбудконтролю

29 листопада місто Самбір Львівської області отримало нові містобудівні повноваження. Відповідний акт підписав в.о. Голови Держархбудінспекції Олександр Строкач.

Це вже 101-й населений пункт в Україні та 5-й – на Львівщині, який самостійно контролюватиме будівництво на власній території.

Слід зазначити, що передача значної частини повноважень в питаннях містобудування на місця в рамках децентралізації була започаткована ДАБІ ще три роки тому. Затим процес було згорнуто і ось – після більш ніж річної паузи та після проведених Урядом кадрових змін Держархбудінспекція знову стає партнером органів місцевого самоврядування. Процес набув активного розвитку. Завдяки новації громада Самбирщини отримала можливість вже з 30 листопада самостійно реєструвати будівництво об’єктів класу наслідків СС1. До цієї категорії потрапляє будівництво приватного житла, господарських споруд, дачних будинків, компактних бізнес-об’єктів – тобто, переважна частина всього будівництва в невеликих та середніх містах.

Вже з понеділка відділ держархбудконтролю Самбірської міської ради реєструватиме дозвільні документи на такі об’єкти, здійснюватиме перевірки на будмайданчиках, а – разі виявлення порушень - притягуватиме винуватих до відповідальності.

Олександр Строкач зауважив, що сьогодні ДАБІ націлена на успішне продовження реформи децентралізації та готова всіляко сприяти органам місцевого самоврядування у отриманні повноважень держархбудконтролю:

"Децентралізація дозволяє громадам почуватися повноцінним господарями на своїй території, визначати ключові напрямки розвитку та рухатися до поставлених цілей. За державою мають залишитись лише об’єкти із значними наслідками, всі інші важелі мають бути у руках громад",- відзначив Олександр Строкач.