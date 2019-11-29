подписаться на рассылку
23.85 24.15
26.05 26.55
˟
  • Новости
  • Политика
  • Днепропетровская ОГА считает фальсификацией информацию экс-советника губернатора о заморозке строительства социальных объектов в области
29 ноября 2019, пятница, 14:55 84
Политика 2019-11-29T15:18:03+02:00
Українські Новини
Днепропетровская ОГА считает фальсификацией информацию экс-советника губернатора о заморозке строительства соц

Днепропетровская ОГА считает фальсификацией информацию экс-советника губернатора о заморозке строительства социальных объектов в области

Александр Бондаренко, Днепропетровская ОГА
Глава Днепропетровской обладминистрации Александр Бондаренко, фото пресс-службы ОГА
Глава Днепропетровской обладминистрации Александр Бондаренко, фото пресс-службы ОГА

Днепропетровская ОГА официально заявила о дезинформации касательно заморозки проектов по реконструкции социальных объектов в ответ на новость Українських Новин, написанную на основе поста Юрия Богданова, экс-советника председателя ОГА.

Среди фейков - новое руководство ОГА заморозило десятки строек. Напоминаем, что на 2019 экс-главы Днепропетровской облгосадминистрации запроектировали более 300 строительных объектов по всей области. На это в бюджете заложили 3,8 млрд гривен - лишь четвертую часть от необходимого.

Работы на десятках объектов начинали и еще больше - проектировали, понимая, что средств на реальную реализацию нет. Результат - 129 недостроев по всей области. Чтобы просто завершить начатое, понадобилось бы 5,5 лет.

В то же время смета инфраструктурных проектов была завышена на 6-15%. Поэтому область ежегодно теряла десятки миллионов гривен. Коррупционную схему обнаружила независимая аудиторская компания. Однако сейчас деятельность департамента капитального строительства облгосадминистрации проверяет и Государственная аудиторская служба Украины.

Для решения критической ситуации со строительством инфраструктурных объектов, Днепропетровская ОГА разработала четкий план действий. Провели переговоры с подрядчиками и снизили цены на работы. В результате за два месяца удалось сэкономить более 70 млн грн. Эти средства направили на завершение реконструкции.

Выделили приоритетные проекты, которые завершим уже в этом году. Это более 20 социально важных объектов - опорных школ, садиков, больниц, дорог. Там уже кипит работа.

"Уважаемые журналисты! Мы уже опровергали фейки о строительстве на Днепропетровщине в публичной плоскости. Однако готовы еще раз привести факты и предоставить документы. ОГА открыта к сотрудничеству и ждет запросы в пределах компетенции", - отметичает администрация. 

Больше новостей о: Александр Бондаренко Днепропетровская ОГА

Архив
Новости
В вопросе об отмене адвокатской монополии можно найти компромисс, - Гвоздий 14:57
Бородянский угрожает журналистам уголовной ответственностью за дезинформацию до возвращения Донбасса и Крыма 14:56
Днепропетровская ОГА считает фальсификацией информацию экс-советника губернатора о заморозке строительства социальных объектов в области 14:55
Возможная реприватизация "Укртелекома" вызывает беспокойство инвесторов, - СМИ 14:45
Дожди со снегопадами: прогноз погоды на последний день осени 14:33 Карта
больше новостей
Гривна после повышения снова падает: официальный курс валют от НБУ 06:00
Фото: Киев Оперативный
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, переходившему дорогу: он задержан 13:15 Дополнено
Зимние каникулы-2020: когда будут отдыхать школьники и родители 06:00
Автозапчасти и предметы искусства: что запретили перевозить через линию ограничения на Донбассе 18:15
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
После обысков СБУ Зверобой повторила угрозу взорвать Зеленского 16:28
больше новостей
ФГИ следует сосредоточиться на поиске системных инвесторов для госкомпаний, а не "отжатии" ранее проданных объектов, – экономист 17:25
Ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет, – Зеленский 16:38
Другого выхода у нас нет: Минюст хочет закрывать тюрьмы 21:55
Средняя зарплата в Украине "перевалила" за 10 тысяч: медики получают меньше всех 19:37
В Украине могут появится частные СИЗО по типу гостиниц 21:27
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok