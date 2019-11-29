Днепропетровская ОГА считает фальсификацией информацию экс-советника губернатора о заморозке строительства социальных объектов в области

Днепропетровская ОГА официально заявила о дезинформации касательно заморозки проектов по реконструкции социальных объектов в ответ на новость Українських Новин, написанную на основе поста Юрия Богданова, экс-советника председателя ОГА.

Среди фейков - новое руководство ОГА заморозило десятки строек. Напоминаем, что на 2019 экс-главы Днепропетровской облгосадминистрации запроектировали более 300 строительных объектов по всей области. На это в бюджете заложили 3,8 млрд гривен - лишь четвертую часть от необходимого.

Работы на десятках объектов начинали и еще больше - проектировали, понимая, что средств на реальную реализацию нет. Результат - 129 недостроев по всей области. Чтобы просто завершить начатое, понадобилось бы 5,5 лет.

В то же время смета инфраструктурных проектов была завышена на 6-15%. Поэтому область ежегодно теряла десятки миллионов гривен. Коррупционную схему обнаружила независимая аудиторская компания. Однако сейчас деятельность департамента капитального строительства облгосадминистрации проверяет и Государственная аудиторская служба Украины.

Для решения критической ситуации со строительством инфраструктурных объектов, Днепропетровская ОГА разработала четкий план действий. Провели переговоры с подрядчиками и снизили цены на работы. В результате за два месяца удалось сэкономить более 70 млн грн. Эти средства направили на завершение реконструкции.

Выделили приоритетные проекты, которые завершим уже в этом году. Это более 20 социально важных объектов - опорных школ, садиков, больниц, дорог. Там уже кипит работа.

"Уважаемые журналисты! Мы уже опровергали фейки о строительстве на Днепропетровщине в публичной плоскости. Однако готовы еще раз привести факты и предоставить документы. ОГА открыта к сотрудничеству и ждет запросы в пределах компетенции", - отметичает администрация.