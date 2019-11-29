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29 листопада 2019, пʼятниця, 14:55 10
Політика 2019-11-29T15:17:26+02:00
Українські Новини
Дніпропетровська ОДА вважає фальсифікацією інформацію екс-радника губернатора про заморожування будівництва со

Дніпропетровська ОДА вважає фальсифікацією інформацію екс-радника губернатора про заморожування будівництва соціальних об'єктів в області

Дніпропетровська ОДА, Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обладміністрації Олександр Бондаренко, фото прес-служби ОДА
Голова Дніпропетровської обладміністрації Олександр Бондаренко, фото прес-служби ОДА

Дніпропетровська ОДА офіційно заявила про дезінформацію стосовно заморозки проектів з реконструкції соціальних об'єктів у відповідь на новину "Українських Новин", написану на основі поста Юрія Богданова, екс-радника голови ОДА.

Серед фейків – нове керівництво ОДА заморозило десятки будівництв. Нагадуємо, що на 2019 рік екс-очільники Дніпропетровської облдержадміністрації запроектували понад 300 будівельних об’єктів по всій області. На це в бюджеті заклали 3,8 млрд грн – лише четверту частину від необхідного.

Роботи на десятках об’єктів розпочинали та ще більше – проєктували, розуміючи, що коштів на реальну реалізацію немає. Результат – 129 недобудов по всій області. Аби просто завершити розпочате, знадобилося б 5,5 років.

Водночас кошторис інфраструктурних проєктів був завищений на 6-15%. Через це область щороку втрачала десятки мільйонів гривень. Корупційну схему виявила незалежна аудиторська компанія. Проте нині діяльність департаменту капітального будівництва облдержадміністрації перевіряє й Державна аудиторська служба України.

Аби вирішити критичну ситуацію із будівництвом інфраструктурних об’єктів, Дніпропетровська ОДА розробила чіткий план дій. Провели перемовини з підрядниками і знизили ціни на роботи. У результаті за два місяці вдалося зекономити понад 70 млн грн. Ці кошти направили на завершення реконструкцій.

Виділили пріоритетні проєкти, які завершимо вже цьогоріч.  Це понад 20 соціально важливих об’єктів – опорних шкіл, садочків, лікарень, доріг. Там вже кипить робота.

"Шановні журналісти! Ми вже спростовували фейки про будівництво на Дніпропетровщині в публічній площині. Проте готові ще раз навести факти та надати документи. ОДА відкрита до співпраці та чекає на запити в межах компетенції", - пише адміністрація. 

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