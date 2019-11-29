Блогер назвал "кандидатом №1 на вылет с поста" главу Днепропетровской ОГА Бондаренко

Назначенный президентом Зеленским руководитель Днепропетровской обладминистрации заморозил все проекты реконструкции школ, больниц и детских садиков по области, сообщил в Facebook блогер и бывший советник главы ОГА Юрий Богданов.

"Нынешний глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, увы, не менеджер-технократ, как можно было ожидать. Увы, сейчас это полностью зависимый и ручной человек, который очень напоминает председателя Фунта, который будет сидеть за всех", - считает Богданов.

"Был бы Александр умным и самостоятельным, продолжал бы лучшие начинания предшественников. И при нужном уровне прагматичного цинизма присваивал бы себе их (наши) достижения. Это была бы понятная логика. Но что делает Александр? Александр по приказу куратора замораживает все, что делали мы", - констатирует блогер.

На основании проверки аудиторами в Днепропетровской области остановили десятки строек, среди которых школы, детские садики, больницы и стадионы со степенью готовности от 60 до 95 процентов.

"Если действительно такой аудит был, значит, он проводился на основании договора оказания услуг? Оплата по этому договору выполнялась официально? Ознакомится с результатами проверки возможно? Конечно же, нет. К сожалению, нет. Потому что это банальная чернуха, и не более того. Договор нигде не зарегистрирован. Оплат из бюджета по договору не было", - отмечает блогер.

Он уточняет, что если бы строительство не заморозили, проекты были бы сданы в срок автоматически.

"Насколько мне известно, Александр и так кандидат № 1 на вылет с поста. Дискредитация новой власти в крупнейшем регионе страны главой ОГА - слишком нелепо само по себе. И хорошо, что это уже понимают", - заявил Богданов.

Ранее СМИ сообщали о коммунальном коллапсе в Днепропетровской области, где 9 тысяч жителей поселков Гвардейское и Черкасское остались без тепла и водоснабжения.