Вторая часть "Слуги народа" признана лучшим иностранным фильмом в Китае

Несмотря на критику со стороны соцсетей "Слуга народа-3", полнометражный фильм "Слуга народа-2" получил награду на фестивале2nd Pioneer Art Film Festival, который проходил в китайском городе Чунцин. Об этом сообщает пресс-служба студии "Квартал 95". Награду фильм получил на церемонии закрытия фестиваля в номинации "Лучший фильм иностранного производства". Вручал награду член жюри Джян Пин, а получал – представитель Госкино Артем Голосов. Сам фильм рассказывает о приключениях президента из народа Василия Голобородько. Этот формат уже успела приобрести американская компания FOX Studios. Кроме компании, формат сериала или сам фильм также приобрели представители более чем 20 стран. В Украине фильм "Слуга народа-2" стал одним из лидеров проката в 2017 году, заняв второе место после романтической комедии "8 лучших свиданий". Как сообщали Українські Новини, премьера "Слуги народа-3" состоялась 27 марта. Ранее "Слуга народа" трижды оконфузился в международных вопросах.