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29 ноября 2019, пятница, 13:01 1162
Азия 2019-11-29T13:11:54+02:00
Українські Новини
Вторая часть "Слуги народа" признана лучшим иностранным фильмом в Китае

Вторая часть "Слуги народа" признана лучшим иностранным фильмом в Китае

Слуга народа-2, Фильм, Владимир Зеленский, Квартал 95
Постер к фильму
Постер к фильму "Слуга народа-2" в Китае. Фото: kvartal95.com

Несмотря на критику со стороны соцсетей "Слуга народа-3", полнометражный фильм "Слуга народа-2" получил награду на фестивале2nd Pioneer Art Film Festival, который проходил в китайском городе Чунцин.

Об этом сообщает пресс-служба студии "Квартал 95".

Награду фильм получил на церемонии закрытия фестиваля в номинации "Лучший фильм иностранного производства". Вручал награду член жюри Джян Пин, а получал – представитель Госкино Артем Голосов.

Сам фильм рассказывает о приключениях президента из народа Василия Голобородько. Этот формат уже успела приобрести американская компания FOX Studios.

Кроме компании, формат сериала или сам фильм также приобрели представители более чем 20 стран.

В Украине фильм "Слуга народа-2" стал одним из лидеров проката в 2017 году, заняв второе место после романтической комедии "8 лучших свиданий".

Как сообщали Українські Новини, премьера "Слуги народа-3" состоялась 27 марта. Ранее "Слуга народа" трижды оконфузился в международных вопросах.

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