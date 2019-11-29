Гибель украинских туристов в горах Словакии: стали известны подробности и имена погибших

Украинские альпинисты погибли в Словакии при восхождении на гору Ломницкий Штит на востоке страны. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает пресс-служба Горноспасательной службы Словакии.

"Во второй половине дня 28 ноября 2019 года украинские альпинисты обратились за помощью по линии экстренной помощи "18300", сообщив о падении двух участников с группы альпинистов из 11 человек в районе Цмитра - гора Ломницкий Штит", - говорится в сообщении.

Ломницкий Штит - одна из самых высоких гор в массиве Высокие Татры. Ее высота составляет 2632 м.

По информации службы, на помощь альпинистам отправились две группы спасателей пожарной бригады из 14 человек.

По данным спасателей, в районе была плохая видимость и шел снег. Первая спасательная группа после прибытия на место происшествия обнаружила два тела без признаков жизни.

"Украинские альпинисты, мужчина в возрасте 67 лет и женщина в возрасте 30 лет получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Тела погибших украицев были доставлены в район Скалнате Плесо и оттуда в морг в Новом Смоковце, где они были приняты сотрудниками полиции.

Как сообщалось, погибшими являются инструктор Владимир Михалко и альпинистка Ирина Скрилева.

Как сообщали Українські Новини, тела сотен альпинистов, пытавшихся покорить Эверест, появились из-под снега.