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19 ноября 2019, вторник, 19:21 55
Происшествия 2019-11-19T20:30:02+02:00
Українські Новини
В Одессе женщина выпала из маршрутки и получила черепно-мозговую травму

В Одессе женщина выпала из маршрутки и получила черепно-мозговую травму

ДТП, Маршрутка, ДТП с маршруткой

В Одессе на улице Степной женщина выпала из салона маршрутки во время движения автомобиля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Нацполиции в области.

"В результате аварии 38-летняя пострадавшая получила телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, забитой черепно-мозговой травмы и перелома правого бедра. Она госпитализирована в больницу", - говорится в нем.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали Українські Новини, 9 ноября под Одессой из маршрутки на ходу выпала женщина. Прямо на ходу движения в салоне открылась задняя дверь и женщина выпала. Пострадавшую с серьезными травмами увезла скорая.

Женщина, которая  выпала из переполненной маршрутки №84 под Одессой, скончалась в больнице. 

Ранее в Ирпене из маршрутки на ходу также выпала 15-летняя девушка. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

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