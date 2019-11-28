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28 ноября 2019, четверг, 22:08 30
Общество 2019-11-28T22:15:01+02:00
Українські Новини
Во Львове демонтировали незаконную часовню у вокзала: на ее место вернут подарок Донецка

Во Львове демонтировали незаконную часовню у вокзала: на ее место вернут подарок Донецка

Львов, Часовня, Пальма Мерцалова
Пальма Мерцалова. Фото:Википедия
Пальма Мерцалова. Фото:Википедия

Акционерное общество "Укрзализныця" демонтировала часовню во Львове, незаконно построенную у входа в здание железнодорожного вокзала на площади Дворцовой. Об этом передает Zaxid.net со ссылкой на заместителя руководителя департамента ЖКХ Львовского горсовета Андрея Белого.

Отмечается, что на это место вернут статую "пальмы Мерцалова", которую подарил Львову Донецк в 2003 году в знак дружбы между городами.

На вокзале Львова демонтировали часовню.Фото: Zaxid.netНа вокзале Львова демонтировали часовню.Фото: Zaxid.net

В начале ноября у входа на вокзал железнодорожники установили часовню.

По информации главного архитектора Львова Антона Коломейцева, часовню построили без необходимых разрешений. А начальник вокзала станции "Львов" Игорь Соловей отмечал, что часовню установили, чтобы железнодорожникам было, где молиться.

Пальма Мерцалова — выкованное из рельса в конце 19 века кузнецом Алексеем Ивановичем Мерцаловым с помощником-молотобойцем Филиппом Федотовичем Шкариным изображение пальмы, награждённое на Парижской международной промышленной выставке 1900 года премией Гран-при. Изображена на гербе Донецкой области. Существует проект по установлению копий пальмы Мерцалова в столицах ведущих государств мира.

Во Львове копия пальмы Мерцалова была установлена в мае 2003 года на привокзальной площади.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Одессе демонтировали памятник Жукову.

А во Львове демонтировали 30-метровую стелу Монумента Славы.

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