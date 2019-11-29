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29 ноября 2019, пятница, 06:45 450 Фото
Жизнь 2019-11-29T06:45:01+02:00
Українські Новини
Художник Юлия Полякова, чьи картины экспонируются в Офисе Президента, представила свою первую книгу

Художник Юлия Полякова, чьи картины экспонируются в Офисе Президента, представила свою первую книгу

Художник, Писатель, Книга, Картины, Полякова Юлия

В столичном арт-кафе "Букитория" популярная киевская художник Юлия Полякова представила свою первую книгу. Дебютное издание, получившее название "I am cat." (Я – кошка) является сборником коротких рассказов. В него вошли истории, повествующие о жизни фантастических супергероев. Именно эти вымышленные персонажи из популярных комиксов были главными действующими лицами-прототипами для серии картин, которые составили экспозицию недавней очередной персональной выставки Поляковой.

"Честно говоря, первоначально я не задавалась целью подготовить книгу. Просто перед моей выставкой, прошедшей в первой декаде октября, организаторы попросили меня подготовить короткие описания под мои новые картины. Все это задумывалось как буклет. Но в ходе работы небольшие текстовки постепенно трансформировались в небольшие рассказы. Ими мне и захотелось поделиться с посетителями выставки. А теперь, после ее завершения, с моими друзьями и приятелями мы говорим именно о книге", - отметила Юлия Полякова.

Своими любимыми персонажами автор книги определила Бэтмэна и Чудо-женщину. В коротких новеллах писатель рассказала, как о их подвигах, так и обыкновенных житейских переживаниях. Но, как считает сама Юлия, эти рассказы находятся в гармонии с ее картинами, которыми иллюстрирована представленная книга.

Следует отметить, что популярная киевский художник Юлия Полякова, получила недавно еще большую известность в стране и за рубежом после того, как ряд ее работ, по выбору Президента Украины Владимира Зеленского, украсили интерьеры Офиса Главы государства. И говоря о тех картинах, которые с лета экспонируются в интерьере Офиса Президента Украины Владимира Зеленского, Полякова заявила, что те работы, что были представлены на осенней выставке и ставшие иллюстрациями в нынешней книге, могут со временем заменить работы, которые экспонируются на Банковой.

"А почему бы и нет? Если в Офисе Президента не побоялись представить мои работы, которые некоторые "критики" назвали "излишне откровенными с голыми женщинами", то почему там не захотят представить супергероев, которых нам порой так не хватает в повседневной жизни?" - несколько с вызовом отметила Полякова.

Как сообщали Українські Новини, киевский художник Юлия Полякова в своем творчестве оригинально и нестандартно сочетает графический дизайн, фотографию, графику и живопись. А в результате - создает неординарные и довольно откровенные картины.

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