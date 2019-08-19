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19 августа 2019, понедельник, 13:59 1421 Фото
Жизнь 2019-08-19T13:59:02+03:00
Українські Новини
Была очень удивлена тем, что мои картины выставлены в офисе Президента Зеленского, - Полякова

Была очень удивлена тем, что мои картины выставлены в офисе Президента Зеленского, - Полякова

О том, что ее полотна отныне будут представлены в кабинетах офиса Президента Украины Владимира Зеленского, популярная киевская художница Юлия Полякова узнала случайно. Об этом она сообщила в комментарии Українським Новинам.

"Это произошло довольно неожиданно. Сначала мне с поздравлениями начали звонить друзья. Я не совсем поняла, с чем меня поздравляют. Потом уже детали узнавала из социальных сетей", - отметила Юлия Полякова.

По словам художницы, ей предварительно звонили из Музея истории Киева, в чьих запасниках есть одна ее работа. Но информацию о том, что ее картина будет выставлена в государственной структуре, Полякова восприняла без какого-то восхищения: постоянные персональные и совместные с другими мастерами выставки занимают ее намного больше. Затем чиновники попросили у Юлии для временной экспозиции еще несколько работ. Таким образом, сегодня в офисе Президента Зеленского демонстрируются 4 ее картины.

Как отметила Юлия Полякова, то, что выбор пал именно на эти ее работы немного удивило: среди ее творений есть полотна, которые сразу "цепялют" посетителей ее выставок и на долго остаются в памяти. Хотя, как говорит сама Полякова, такие работы являются и более спорными и провокативными.

"Меня несколько позабавили дискуссии в социальных сетях, что, мол, в Офисе Президента теперь висят картины с обнаженными телами или полотна "залитые кровью". Я, честно говоря, не вижу в отобранных работах и намека на вульгарность. А то, что отдельные люди назвали кровью, на самом деле оказалось красными яблоками. Там само полотно так и называется - "Райские яблочки", - заявила Полякова.

Юлия Полякова в своем творчестве оригинально и нестандартно сочетает графический дизайн, фотографию, графику и живопись. А в результате - создает неординарные и довольно откровенные картины.

Сколь долго ее работы будут выставлены в Офисе Президента Зеленского, Юлия Полякова пока не знает. Художница сказала, что предварительно ее просили предоставить картины на срок 3 месяца.

Как сообщила на персональной странице в социальной сети Facebook заместитель директора Музея истории Киева Татьяна Костенко, на минувшей неделе стены Офиса Президента Украины украсили картинами молодых украинских художников из коллекции Музея истории Киева.

Руководству страны будут создавать атмосферу и поднимут настроение работы авторства Елены Придуваловой, Юлии Поляковой, Ольги Адам, Юрия Шаповала, Романа Минина, Алексея Аполлонова, Анастасии Крайневой и Алексея Кондакова, - рассказала Татьяна Костенко.

На полотнах изображены сюжеты с разными тематиками.

Больше новостей о: Живопись Картины Полякова Юлия Офис Президента Украины

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