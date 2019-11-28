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28 ноября 2019, четверг, 20:42 27
Силовые структуры 2019-11-28T20:45:49+02:00
Українські Новини
Крылатую ракету "Нептун" успешно испытали: она пролетела 250 км

Крылатую ракету "Нептун" успешно испытали: она пролетела 250 км

Крылатая ракета, Крылатые ракеты, Огневые испытания

В Украине успешно завершилось испытание крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун". Об этом проинформировал Генеральный директор - Генеральный конструктор ДККБ "ЛУЧ" Олег Коростелев, сообщает Defense Express.

"Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высотах. То есть можем сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками", - заявил Генеральный конструктор.

Ракета Р-360 имеет массу 870 кг, массу боевой части -150 кг, дальность пуска до 280 км, скорость около 900 км/ч, а высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 м. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет (то есть полный залп 6 пусковых установок), с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Комплекс может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут.

Как сообщали Українськi Новини, крылатые ракеты "Куб" и "Тор" впервые прошли "проверку на прочность".

Ранее артиллеристы ВСУ испытали "Пионы".

Тем временем испытания новой ракеты "Вільха М" прошли в Одесской области.

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