В Євросоюзі хотіли заборонити котам ходити, де вони хочуть - але передумали

Європейський Союз не заборонятиме вільне переміщення котів на відкритому повітрі, як це запропонували зробити вчені Університету Тілбурга з метою нібито захисту вимираючих птахів і навколишнього середовища. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Чиновник ЄС заявив, що блокування є "захисником права на вільне пересування - зокрема, котів", і "категорично заперечує, що коли-небудь змусить містити котів в приміщенні або на повідку, як пропонує одне наукове дослідження.

Трохи раніше вчені Університету Тілбурга написали в оксфордському журналі, що домашні коти, які вільно переміщуються, "впливають на біорізноманіття у зв'язку з хищничеством, конкуренцією, хворобами і гібридизацією", і додали, що хижацьке вплив – більш сильне, ніж зазвичай вважають.

Вони аргументували, що закони та директиви ЄС можуть змусити власників тримати кішок в приміщенні або на повідку на вулиці.

Як повідомляли Українські Новини, а в Україні в Дніпрі кіт Семен влаштувався на роботу в історичний музей.