В журнале "Survival" Севастополь назвали российским, но потом извинились

Посольство Украины в Великобритании призывает Международный институт стратегических исследований (IISS) исправить упоминание Севастополя как территории России.

Об этом Посольство Украины в Великобритании сообщило на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Мы крайне разочарованы последним выпуском журнала "Survival", который издает Международный институт стратегических исследований, где Севастополь упомянут, как территория России. Мы напоминаем, что Россия аннексировала Крым в 2014 году", - говорится в нем.

Посольство Украины ожидает, что Международный институт стратегических исследований исправит эту ошибку на правдивую информацию.

В свою очередь журнал Survival: Global Politics and Strategy, который издает Международный институт стратегических исследований, на свое странице в микроблоге Twitter извинился за данную ситуацию.

"Мы приносим свои извинения за редакторскую ошибку, которая ни в коем случае не отражает позицию IISS и журнала Survival, что касается незаконной аннексии Россией Крыма. Онлайн текст будет исправлен, также исправление появится в следующем выпуске журнала Survival", - говорится в нем.

Как сообщали Українькі Новини, Apple исправил карты в Росии, указав Крым российским.

Тем временем США приняли закон, запрещающий признавать Крым российским.