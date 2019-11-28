подписаться на рассылку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
28 ноября 2019, четверг, 17:42 286
Внешняя политика 2019-11-28T19:15:03+02:00
Українські Новини
В журнале "Survival" Севастополь назвали российским, но потом извинились

В журнале "Survival" Севастополь назвали российским, но потом извинились

Оккупация Крыма, Аннексия Крыма, Международный институт стратегических исследований, IISS, Survival

Посольство Украины в Великобритании призывает Международный институт стратегических исследований (IISS) исправить упоминание Севастополя как территории России.

Об этом Посольство Украины в Великобритании сообщило на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Мы крайне разочарованы последним выпуском журнала "Survival", который издает Международный институт стратегических исследований, где Севастополь упомянут, как территория России. Мы напоминаем, что Россия аннексировала Крым в 2014 году", - говорится в нем.

Посольство Украины ожидает, что Международный институт стратегических исследований исправит эту ошибку на правдивую информацию.

В свою очередь журнал Survival: Global Politics and Strategy, который издает Международный институт стратегических исследований, на свое странице в микроблоге Twitter извинился за данную ситуацию.

"Мы приносим свои извинения за редакторскую ошибку, которая ни в коем случае не отражает позицию IISS и журнала Survival, что касается незаконной аннексии Россией Крыма. Онлайн текст будет исправлен, также исправление появится в следующем выпуске журнала Survival", - говорится в нем.

Как сообщали Українькі Новини, Apple исправил карты в Росии, указав Крым российским.

Тем временем США приняли закон, запрещающий признавать Крым российским.

Больше новостей о: Оккупация Крыма Аннексия Крыма Международный институт стратегических исследований IISS Survival

Архив
Новости
Одесские портовики просят премьера уволить и.о. главы АМПУ Вецкаганса, – СМИ 19:18
Рецедевист боялся вынесения приговора и сорвал 100 судебных заседаний, дело передано в суд 19:02
Омбудсмен сообщает, что его пришел навестить водитель другого авто-участника ДТП. Фото: facebook.com/KulebaMykola
Кулеба показал первое фото из больничной палаты в клинике "Феофании" 18:56
Поджог авто полицейского в Днипре. Фото: Днепр Час
В Днипре подросток попал под колеса авто и чудом выжил, а в Николаевском облсовете провели обыск 18:55 Новости из регионов
В Днипре вор залез в квартиру, наткнулся на хозяина дома и умер 18:35
больше новостей
Гривна после повышения снова падает: официальный курс валют от НБУ 06:00
Фото: Киев Оперативный
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, переходившему дорогу: он задержан 13:15 Дополнено
Зимние каникулы-2020: когда будут отдыхать школьники и родители 06:00
Тепло до +12 и дождь: прогноз погоды на четверг 13:36 Карта
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
После обысков СБУ Зверобой повторила угрозу взорвать Зеленского 16:28
больше новостей
Суд разрешил ГБР изъять в Офисе Президента документы об отпусках и командировках Порошенко за 5 лет 11:19
Иванисов. Фото: 4vlada.com
"Слуга народа" Иванисов не заканчивал университеты, которые указывал в биографии 10:44
Выдающемуся ученому Борису Патону исполняется 101 год 06:00
По 345 тыс. гривен в год на одного: какие зарплаты и льготы оплачивают депутатам украинцы 09:10
Милованов хочет отменить выдачу "молока за вредность" 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok