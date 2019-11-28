ФГИ следует сосредоточиться на поиске системных инвесторов для госкомпаний, а не "отжатии" ранее проданных объектов, – экономист

ФГИ следует сосредоточиться на поиске системных инвесторов для госкомпаний, а не "отжатии" ранее проданных объ

Экономист Алексей Кущ считает, что атака на телекоммуникационного оператора "Укртелеком" вредит инвестиционному имиджу Украины. Фонду государственного имущества (ФГИ) Украины следует сосредоточиться на поиске эффективных инвесторов для госкомпаний, а не "отжатии" ранее проданных объектов.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Экономист напомнил, что власть рассчитывает на всплеск инвестиционной активности уже в ближайшее время, собираясь в следующем году провести большую приватизацию. Однако судебные разбирательства вокруг "Укртелекома", продолжающиеся уже 3 года, не добавляет инвестиционной привлекательности Украине.

"Сегодня инвесторы анализируют лишь рациональные факты и реальные действия. Насколько инвесторы могут оценивать привлекательность Украины, если в нашей стране даже по такому резонансному делу как "гибридная национализация" "Укртелекома", суды уже третий год не могут принять окончательное решение и поставить точку в затянувшимся споре инвесторов и государства", - написал Кущ.

Он отметил, что судебная эпопея уже негативно сказалась на работе "Укртелекома", затормозив его развитие.

"Одна из крупнейший компаний оказалась в своеобразном "лимбе" на 3 года выпав из программы динамичного развития. Ведь кто будет развивать "Укртелеком", если он завтра может быть национализирован. И будет ли это делать государство. Для выполнения функций социального телекоммуникационного оператора этой компании необходимы финансовые ресурсы, заработанные на коммерческих направлениях. И конкуренция с каждый годом становится все жестче", - отметил Кущ.

По его мнению, действия Фонда госимущества, который инициировал судебный иск против инвестора "Укртелекома", наносят удар по инвестиционному имиджу страны.

"Получается, что ключевые государственные институции (суды, ФГИУ) с упорством, достойным иного применения, действуют во вред инвестиционному имиджу страны. Либо в интересах скрытых околовластных групп, преследующих свои частные интересы", - считает Кущ.

Экономист подчеркнул, что для успешного привлечения инвестиций ФГИ следует концентрироваться на поиске системных инвесторов для эффективной продажи государственных компаний, а не поиске объектов, которые можно отобрать у собственников.

"В частные телекоммуникационные активы можно успешно привлекать частные инвестиции. Но для этого для начала нужны 2 предпосылки: быстрые решения судов, обеспечивающих баланс интересов государства и инвесторов, а в случае с "Укртелекомом", гибридная национализация таковым не является, и концентрация ФГИ на своих прямых обязанностях – эффективная продажа государственных активов системным инвесторам, а не поиск активов, которые можно "отжать". Атака на 2 маркерные объекта приватизации – "Укртелеком" и "Криворожсталь" может привести к тому, что продавая госсобственность уже скоро "нечем будет сдачу давать", - написал Кущ.

Напомним, по информации СМИ, наиболее удачными сделками в истории отечественной приватизации экономисты считают продажу "Криворожстали" и "Укртелекома". Первая сделка в 2005 году принесла в бюджет страны 24,2 млрд гривен, вторая – 10,6 млрд гривен (2011 год). Причем, при повторной продаже "Криворожстали" удалось выручить в 5 раз больше, чем при первичной приватизации. Однако специалисты уверены, что этот успех реприватизации повторить не удастся.