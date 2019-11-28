ФДМ слід зосередитися на пошуку системних інвесторів для держкомпаній, а не "віджатії" раніше проданих об'єктів, – економіст

ФДМ слід зосередитися на пошуку системних інвесторів для держкомпаній, а не "віджатії" раніше проданих об'єкті

Економіст Олексій Кущ вважає, що атака на телекомунікаційного оператора "Укртелеком" шкодить інвестиційному іміджу України. Фонду державного майна (ФДМ) України слід зосередитися на пошуку ефективних інвесторів для держкомпаній, а не "віджатії" раніше проданих об'єктів.

Про це він заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Економіст нагадав, що влада розраховує на сплеск інвестиційної активності вже найближчим часом, збираючись наступного року провести велику приватизацію. Однак судові розгляди навколо "Укртелекому", що тривають вже 3 роки, не додають інвестиційної привабливості України.

"Сьогодні інвестори аналізують лише раціональні факти та реальні дії. Наскільки інвестори можуть оцінювати привабливість України, якщо в нашій країні навіть у такій резонансній справі як "гібридна націоналізація" "Укртелекому", суди вже третій рік не можуть прийняти остаточне рішення і поставити крапку у тривалій суперечці інвесторів і держави", - написав Кущ.

Він зазначив, що судова епопея вже негативно позначилася на роботі "Укртелекому", загальмувавши його розвиток.

"Одна з найбільших компаній виявилася в своєрідному "лімбі" на 3 роки, випавши з програми динамічного розвитку. Адже хто буде розвивати "Укртелеком", якщо він завтра може бути націоналізований. І чи буде це робити держава. Для виконання функцій соціального телекомунікаційного оператора цієї компанії необхідні фінансові ресурси, що зароблені на комерційних напрямках. І конкуренція з кожним роком стає все жорсткіше", - зазначив Кущ.

На його думку, дії Фонду держмайна, який ініціював судовий позов проти інвестора "Укртелекому", наносять удар по інвестиційному іміджу країни.

"Виходить, що ключові державні інституції (суди, ФДМУ) із завзятістю, гідною іншого застосування, діють на шкоду інвестиційному іміджу країни. Або в інтересах прихованих навколовладних груп, які переслідують свої приватні інтереси", - вважає Кущ.

Економіст підкреслив, що для успішного залучення інвестицій ФДМ слід концентруватися на пошуку системних інвесторів для ефективного продажу державних компаній, а не пошуку об'єктів, які можна відібрати у власників.

"У приватні телекомунікаційні активи можна успішно залучати приватні інвестиції. Але для цього для початку потрібні 2 передумови: швидкі рішення судів, що забезпечують баланс інтересів держави та інвесторів, і у випадку з "Укртелекомом", а гібридна націоналізація таким не є, та концентрація ФДМ на своїх прямих обов'язки - ефективний продаж державних активів системним інвесторам, а не пошук активів, які можна "віджати". Атака на 2 маркерні об'єкти приватизації - "Укртелеком" і "Криворіжсталь" може привести до того, що продаючи держвласність вже скоро "не буде чим здачу давати", - написав Кущ.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, найбільш вдалими угодами в історії вітчизняної приватизації економісти вважають продаж "Криворіжсталі" та "Укртелекому". Перша угода в 2005 році принесла в бюджет країни 24,2 млрд гривень, друга - 10,6 млрд гривень (2011 рік). Причому, при повторному продажі "Криворіжсталі" вдалося виручити в 5 разів більше, ніж при первинній приватизації. Однак фахівці впевнені, що цей успіх реприватизації повторити не вдасться.