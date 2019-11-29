Финансы и здоровье: на что следует обратить внимание в пятницу, – гороскоп

Выходные уже почти наступили, и пятница уже заставляет радоваться и думать о том, как провести уикенд продуктивно и интересно. А 28 ноября - не просто пятница, к тому же, а Черная пятница, и ранее Українські Новини рассказывали, что и где можно будет купить по выгодной цене. Сориентироваться в том, чего ожидать от пятницы и как подготовиться к выходным, помогут астрологи, которые уже поделились своими прогнозами для всех знаков зодиака.

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Отношения

В ваших отношениях с партнером все ровно и гладко. Вполне вероятно, что вас вдруг охватят романтика и сентименты, так что можете подготовиться к романтичному ужину. У одиноких Овнов сегодня есть хорошие шансы на то, чтобы встретить свою любовь и начать крепкие отношения.

Здоровье

Вы заслужили отдых. Наконец-то, вы почувствуете себя спокойно и расслабленно. Отложите все дела, чтобы уделить время себе.

Работа

Возможно, вас посетят мысли о том, что вы делаете что-то неправильно. Стоит задуматься – тем ли вы вообще занимаетесь в жизни? Или вы давно хотите сменить поле деятельности?

Телец (21 апреля - 21 мая)

Отношения

Вам с партнером придется столкнуться со сложной ситуацией, которая потребует внимания и сосредоточенности от обоих вас. Не бойтесь спросить совета у своего партнера, ведь в одиночку никто из вас не справится с навалившейся проблемой. Одиноким Тельцам следует на время прекратить гнаться за своими иллюзиями и пытаться оправдать ожидания других. Сядьте и отдохните.

Здоровье

Вас может беспокоить быстрая усталость, к середине дня вы почувствуете, что силы покидают вас. Вполне вероятно, что вам пора хорошо выспаться и остановить гонку, которая выматывает организм.

Работа

Если вас вдруг попросят о сверхурочной работе, постарайтесь отказаться. Это явно не то, что пойдет вам на пользу, даже если работу обещают оплатить. Стоит поберечь себя.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Отношения

Постарайтесь не думать о прошлом. Может нагрянуть внезапная ностальгия, даже по прошлым отношениям, но не давайте ей ходу. Обратите внимание на то, что у вас есть сейчас, и этом поможет достигнуть гармонии. Если вы не состоите в отношениях, самое время перестать страдать по бывшим и открыть свое сердце для нового и прекрасного.

Здоровье

Не напрягайтесь и думайте больше о мотивации и стремлениях. Очень важно постараться не нервничать и быть в гармонии с окружающими.

Работа

Возможно, ожидается повышение на работе. Если вы давно готовитесь и ждете этого, то вот ваш шанс. Покажите начальству, на что вы способны.

Рак (22 июня - 22 июля)

Отношения

Будьте осторожны, в вашей паре давно назрел кризис. Время отыскивать и признавать свои ошибки. Только в этом случае возможно позитивное разрешение конфликта. Если вы не состоите в отношениях, сегодня ваше чувство одиночества обострится. Не давайте ему вас захватить, отправьтесь на прогулку с друзьями или семьей.

Здоровье

Вам потребуется провести некоторое время в одиночестве. Небольшой дневной сон поможет снять накопившееся напряжение.

Работа

Удача может быть на вашей стороне, ведь работа сейчас – один из ключевых аспектов в вашей жизни. Время для перемен, которые стоит встречать с готовностью.

Лев (23 июля - 23 августа)

Отношения

Заметна дисгаморния и впадание в крайности. Вы можете быть как чрезвычайно возбуждены, так и безразличны в следующую минуту. Это может раздражать вашего партнера, проявите понимание. Одинокие Львы в этот день могут встретить кого-то близкого по духу, того, кто сможет кардинально повлиять на их личную жизнь.

Здоровье

Не концентрируйтесь на негативе, постарайтесь побольше веселиться.

Работа

Скорее всего, сегодня коллеги посчитают вас совершенно не контактным. И это отчасти правда – вам совершенно не захочется много общаться с людьми.

Дева (24 августа - 22 сентября)

Отношения

Хватит притворяться, что в ваших отношениях все хорошо. Если вы давно хотели поговорить с партнером о беспокоящих вас проблемах – это как раз тот день, когда стоит это сделать, и вас выслушают. Если вы одиноки, вас неожиданно могут захватить мысли о бывших, вы снова можете подумать о том, как было бы хорошо восстановить отношения. Отвлеките себя от этих мыслей, ничего хорошего из этого не выйдет.

Здоровье

Будьте внимательны, чтобы не уснуть в публичном месте. Кажется, прошедшая неделя не самым лучшим образом сказалась на вашей нервной системе.

Работа

Есть вероятность, что вы будете менее продуктивны, чем обычно, но это решается плотным завтраком или перекусом, которым не следует пренебрегать.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Отношения

Прекрасный день для того, чтобы провести побольше времени вместе и по возможности, заняться совместно чем-то полезным. Если вы давно думали о том, чтобы как-то обновить семейное гнездышко – самое время. А если вы все еще в поисках своего спутника жизни, обратите внимание на ваших друзей, потому что велик шанс, что тот самый идеал давно скрывается среди них.

Здоровье

Время прививать себе полезные привычки и менять стиль жизни. Результаты приятно удивят вас уже очень скоро!

Работа

Вы сфокусированы на важном и сосредоточены, и это самое главное. Продолжайте в том же духе, и успех вам обеспечен.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Отношения

В отношениях ожидается спад. Ваш партнер, скорее всего, ждет от вас инициативы в том, чтобы вновь освежить романтику и вернуть любовь. Подхватите эту инициативу. Одинокие Скорпионы имеют все шансы встретить интересного человека. Возможно, вам покажется, что вы знакомы всю жизнь. Присмотритесь внимательней.

Здоровье

Вам давно пора восстановиться. И хоть вы думаете об этом, но ничего не делаете. Не упускайте возможностей.

Работа

Смело идите на риск и отдайтесь интуиции. Вам могут предложить работу, совершенно несвязанную с вашей деятельностью. Стоит принять это во внимание и попробовать что-то новое.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Отношения

Скорее всего, сейчас в ваших отношениях все хорошо. Но не лишним будет убедиться, что это не самообман, все на самом деле именно так. Стрельцам, давно ищущим партнера, может улыбнуться удача.

Здоровье

Больше ходите пешком, займитесь бегом. Вы сейчас в очень хорошей форме для спортивных начинаний.

Работа

Вы амбициозны и деятельны, как никогда. Постарайтесь вовлечь других в свои идеи, и успех непременно будет в ваших руках!

Козерог (22 декабря - 20 января)

Отношения

Вы очень боитесь рутины и не зря, потому что она нависла над вами и вашим партнером. Возможно, стоит об этом поговорить и придумать пути для избежания. В поисках пары одинокие Козероги неожиданно могут встретиться с таинственным незнакомцем, который тронет их сердце.

Здоровье

Сейчас вы в хорошем настроении и достаточно заряжены энергией, чтобы поделиться с теми, кому она сейчас жизненно необходима.

Работа

Вы неплохо разобрались с приоритетами и налаживаете личное общение с коллегами. Вероятно, вы заметите, что ходить на работу стало приятней.

Водолей (21 января - 19 февраля)

Отношения

Время строить планы на будущее и задумывать глобальные перемены любого толка. Самое главное – не затягивать с осуществлением этих планов и обсуждения с партнером. У Водолеев без пары возможна авантюра наподобие свидания вслепую, и этому не надо противиться. Возможно, оно станет судьбоносным.

Здоровье

Не пренебрегайте хорошим сном, иначе весь следующий день пройдет в очень большом напряжении.

Работа

Груз ответственности станет гораздо более ощутимым, но это хорошо. Команда почувствует, что именно ваши профессиональные качества очень нужны, и их оценят по достоинству.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Отношения

В ваших отношениях назревает новый виток. Постарайтесь быть откровенными с партнером во всех темах, прислушивайтесь к желаниям друг друга, это только укрепит ваш союз. Если вы еще на обрели партнера, постарайтесь максимально точно представлять себе свой идеал. Вполне вероятно, что скоро он покажется на горизонте.

Здоровье

Не идите против природы, слушайте свой организм. Возможно, стоит сходить в бассейн и заняться своим питанием.

Работа

Возможно появление большого количества новых лиц. Присмотритесь к ним, среди новичков может оказаться кто-то, кто попытается пошатнуть в вас веру в себя, как профессионала.

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