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28 ноября 2019, четверг, 14:38 1759
Общество 2019-11-28T14:44:27+02:00
Українські Новини
Железнодорожники готовы остановить перевозки и начинают бессрочную акцию протеста

Железнодорожники готовы остановить перевозки и начинают бессрочную акцию протеста

Укрзализныця, Железнодорожники, Акция протеста, Кравцов, итальянская забастовка, Зеленский, Кабмин
Железнодорожники на митинге возле Офиса президента. Фото: Главком
Железнодорожники на митинге возле Офиса президента. Фото: Главком

Сотрудники «Укрзализныци» заявляют, что их требования власть не выполнила, поэтому они начинают долгосрочную акцию протеста по принципу "итальянской забастовки" или, как ее называют в УЗ, «работа по правилам».

Об этом говорится в сообщении профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины, передают Українські Новини.

В нем отмечается, что в средине ноября железнодорожники вышли на массовую акцию протеста под стены Офиса Президента Украины с четкими требованиями уволить главу правления Кравцова, остановить реформу и объяснить сотрудникам ее суть, повысить зарплату на 25% и восстановить пенсионный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет.

Перечисленные требования выполнены не были, поэтому, железнодорожники заявляют, они начинают долгосрочную всеукраинскую акцию протеста – "работа по правилам" или «итальянскую забастовку», в результате которой пассажирские и грузовые перевозки на «Укрзализныце» могут быть парализованы.

"Во время нашего ноябрьского митинга нам таки удалось провести встречу с заместителем главы ОПУ Юлией Ковалив, представителями Министерства инфраструктуры и членами правления УЗ. Мы обсудили проблемные моменты, еще раз донесли до представителей власти и руководства УЗ свои требования, но никаких документов или соглашений по итогам встречи подписано не было. Вывод прост – представители власти просто отказались принять позицию профсоюзов", - прокомментировал глава профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Вадим Бубняк.

Он также отметил, что 22 ноября Совет железнодорожников и транспортных строителей принял решение отправить президенту Владимиру Зеленскому официальное письменное обращение, в котором еще раз перечислили все требования и предупредили о намерениях перейти ко второму этапу забастовки.

Железнодорожники сообщили, что идут на вынужденные меры и начинают долгосрочную акцию протеста – «работу по правилам», по принципам которой сотрудники локомотивных депо выходят на работу, но без соблюдения менеджментом всех норм и правил работать отказываются.

«Итальянская забастовка» или, как ее называют в УЗ – «работа по правилам» предполагает, что сотрудники предприятия будут работать, четко соблюдая все нормы и требования. А это значит, что локомотивные бригады, которые из-за дефицита кадров до сих пор отрабатывали по несколько смен сверхурочно, теперь будут работать, только следуя норме продолжительности рабочего времени.

Кроме этого, локомотивные бригады будут строго соблюдать инструкции, прописанные в Правилах технической эксплуатации (ПТЭ).

В профсоюзе заявляют, сейчас примерно 90% движимого состава УЗ имеют неисправности, с которыми, по Правилам, их запрещено принимать и выпускать на линии. Например, часть локомотивов пассажирских поездов ездят с отключенными тяговыми двигателями. А это – запрещено ПТЭ, они вообще не должны выходить за пределы депо, как и локомотивы, бандаж которых меньше 45 миллиметров.

Железнодорожники говорят, в результате такой забастовки пассажирские и грузовые перевозки рано или поздно остановятся сами собой.

Напомним, «Укрзализныцю» лихорадит уже несколько месяцев. Началось все с решения главы правления Евгения Кравцова провести реформу на предприятии, в результате которой планировалось сократить 120 тысяч сотрудников.

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