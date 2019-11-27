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  • Укус любви: в Греции свинья требовала внимание и не дала журналисту провести прямой эфир
27 ноября 2019, среда, 21:42 11
Жизнь 2019-11-27T22:00:02+02:00
Українські Новини
Укус любви: в Греции свинья требовала внимание и не дала журналисту провести прямой эфир

Укус любви: в Греции свинья требовала внимание и не дала журналисту провести прямой эфир

Греция, Прямой эфир, Свинья
Свинья.Фото: pixabay
Свинья.Фото: pixabay

В сетях обсуждается инцидент, произошедший во время прямого эфира в Греции на телеканале "ANT1", когда на журналиста во время утреннего шоу напала свинья. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что все началось после того, как ведущий репортажа о серьезных новостях, таких как грязевые оползни и затопленные дома, объявил на прямой связи с места событий ведущего Лазоса Мантикоса.

"Доброе утро, у нас проблема", - закричал Лазос Мантикос, когда он появился с микрофоном в руке, чтобы доставить свой доклад о разрушительных последствиях проливных дождей в понедельник в курортном городе Кинета. "Гиоргос, ты меня слышишь, у нас здесь есть свинья, которая гонится за нами с утра… ребята, извините, я не могу стоять на месте, потому что она кусает меня", - рассказал журналист.

 

Животное неоднократно кусало журналиста за ноги, и мешало вести эфир. Как подозревает сам репортер, свинья просто хотела произвести впечатление, и искала мимолетной славы.

Как сообщали Українські Новини, ранее в аэропорту Сан-Франциско на работу вышла гламурная свинья. А в Италии дикие свиньи уничтожили кокаиновый тайник на $22 тысячи.

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