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15 ноября 2019, пятница, 20:41 328
Жизнь 2019-11-15T20:52:01+02:00
Українські Новини
Терапевт года: в аэропорту Сан-Франциско на работу вышла гламурная свинья

Терапевт года: в аэропорту Сан-Франциско на работу вышла гламурная свинья

Аэропорт, Сан-Франциско, Свинья

Восторг и улыбка появляется на лицах пассажиров в аэропорту Сан-Франциско, когда они видят "светскую львицу" ЛиЛу, работа которой заключается в поднятии настроения пассажирам перед посадкой на рейсы. Об этом передает Reuters.

ЛиЛу - 5тилетняя свинка ,которая входит в часть программы Wag Brigade международного аэропорта Сан-Франциско, является сотрудником аэропорта и имеет должность животного-терапевта. Задача Лилу – снизить уровень стресса у пассажиров, которые проходят на посадку.

 

Фото: facebook/ @lilouthepigФото: facebook/ @lilouthepig

Хозяйка хрюшки Татьяна Данилова считает, что при встрече со свинкой-терапевтом люди чувствуют себя счастливыми, так как она отвлекает их от рутины и тревоги.

Менеджер по обслуживанию гостей аэропорта Дженнифер Казарян говорит, что Лилу - первая в мире свинья для терапии в воздушной гавани. Кроме свинки в программе Wag Brigade задействованы собаки разных пород и размеров.

 

Все терапевтические животные этой программы проходят специальное обучение. Они должны обладать неконфликтным характером, хорошими манерами и излучать дружелюбие.

В фуражке пилота, с ярко-красным маникюром на копытцах, гламурная Лилу позирует для селфи и развлекает вылетающих пассажиров мелодией на своем игрушечном пианино. Лилу проживает со своей хозяйкой в квартире в центре Сан-Франциско. Свинья соблюдает диету из органических овощей и белковых гранул, спит в комфортной постели и ежедневно совершает прогулки по окрестностям.

Свинка охотно общается с людьми, но не любит, когда кто-то приближается к ней сзади.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Китае фермер вырастил свинью размером с медведя. 

Также в Италии дикие свиньи уничтожили кокаиновый тайник на $22 тысячи.

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