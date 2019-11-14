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  • В Италии дикие свиньи уничтожили кокаиновый тайник на $22 тысячи
14 ноября 2019, четверг, 19:08 664
Мир 2019-11-14T19:08:07+02:00
Українські Новини
В Италии дикие свиньи уничтожили кокаиновый тайник на $22 тысячи

В Италии дикие свиньи уничтожили кокаиновый тайник на $22 тысячи

Италия, Свиньи, Наркоторговля, Контрабанда кокаина
Свинья. Фото: pixabay
Свинья. Фото: pixabay

В Тоскане в Италии, стая диких свиней нашла и уничтожила кокаин на сумму $22 тыс., который банда наркодилеров спрятала в лесу. Об этом сообщает Insider.

Четверо подозреваемых наркодиллеров были арестованы в связи с торговлей кокаином, двое из которых доставлены в тюрьму, а двое помещены под домашний арест, после того, как полиция при прослушке узнала, что тайник с наркотиками уничтожили дикие свиньи в лесу.

Выкопав скрытые наркотики, звери порвали пакет, замусорив его содержимым окрестности вблизи Монтепульчано. Точно неизвестно, как наркотики повлияли на животных.

Несмотря на помощь в уничтожении наркотиков, дикие животные являются серьезной угрозой в Соединенных Штатах и в Италии (где их численность возросла), они наносят серьезный вред сельскохозяйственным культурам.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Калифорнии полиция изловила на городской улице огромную черепаху, улизнувшую от владельцев.

Также в Англии полиция сопроводила уток по дороге.

Кроме того, в Брюсселе ослица поселилась на балконе исламского центра.

Больше новостей о: Италия Свиньи Наркоторговля Контрабанда кокаина

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