Вечером, 19 сентября, в Печерском районе Киева произошло массовое отключение электроэнергии из-за аварийной ситуации.\r\nОб этом "Громадському" сообщили в компании "ДТЭК Киевские электросети".\r\nТак, света нет на таких улицах: Антоновича, Большая Васильковская, Лабораторная, Коновальца, Малевича, Барбюса, Предславинская, Федерова, Владимиро-Лыбедская, Ямская, Ежи Гедройца, Владимирская, Немецкая, Ковпака, а также на переулках Лабораторный и Новопечерский.\r\n"Отсутствие электроэнергии по названным адресам связано с аварийным отключением оборудования. Персонал ДТЭК принимает меры для ликвидации повреждения", - говорится в сообщении.\r\nВ компании добавили, что ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии - час ночи 20 сентября.Как сообщали Українські Новини, в Киеве на Оболони массово отключили электричество. В трансформаторной будке произошло короткое замыкание и она загорелась, после чего произошел взрыв. Никто не пострадал, но некоторые улицы на Оболони остались без света.Ранее в трех районах аннексированного Крыма произошли аварийные отключения света. \r\n