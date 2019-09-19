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19 сентября 2019, четверг, 23:40 47 Обновляется
Общество 2019-09-19T23:41:13+03:00
Українські Новини
В столичном Печерске отключили свет: что известно

В столичном Печерске отключили свет: что известно

Вечером, 19 сентября, в Печерском районе Киева произошло массовое отключение электроэнергии из-за аварийной ситуации.

Об этом "Громадському" сообщили в компании "ДТЭК Киевские электросети".

Так, света нет на таких улицах: Антоновича, Большая Васильковская, Лабораторная, Коновальца, Малевича, Барбюса, Предславинская, Федерова, Владимиро-Лыбедская, Ямская, Ежи Гедройца, Владимирская, Немецкая, Ковпака, а также на переулках Лабораторный и Новопечерский.

"Отсутствие электроэнергии по названным адресам связано с аварийным отключением оборудования. Персонал ДТЭК принимает меры для ликвидации повреждения", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии - час ночи 20 сентября.


 
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