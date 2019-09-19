В столичном Печерске отключили свет: что известно

Вечером, 19 сентября, в Печерском районе Киева произошло массовое отключение электроэнергии из-за аварийной ситуации.

Об этом "Громадському" сообщили в компании "ДТЭК Киевские электросети".

Так, света нет на таких улицах: Антоновича, Большая Васильковская, Лабораторная, Коновальца, Малевича, Барбюса, Предславинская, Федерова, Владимиро-Лыбедская, Ямская, Ежи Гедройца, Владимирская, Немецкая, Ковпака, а также на переулках Лабораторный и Новопечерский.

"Отсутствие электроэнергии по названным адресам связано с аварийным отключением оборудования. Персонал ДТЭК принимает меры для ликвидации повреждения", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии - час ночи 20 сентября.



