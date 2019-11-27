Винник во Дворце спорта решился на "полет" без страховки

Известный украинский певец Олег Винник завершил масштабный гастрольный тур "Роксолана" сольным концертом в киевском Дворце спорта. На шоу съехалось около 10 тысяч фанатов из разных уголков Украины. Об этом сообщает "Интер".

Так, сообщается, что журналисты программы "Утро с Интером" побывали на выступлении Винника и увидели сцену-трансформер весом 150 тонн, дождь из лепестков роз и другие сюрпризы от популярного исполнителя.

Концерт Винника во Дворце спорта. Фото: Интер

Также певец рассказал журналистам, почему не собирается отдыхать после тура, когда порадует поклонников новыми концертами, и объяснил, почему до сих пор не записал ни одного дуэта с певицами.

В заключительном концерте тура Олег Винник восхищал поклонников не только вокалом и харизмой, но и новым виджеингом, эффектной сценографией и спецэффектами. Певец не скрывает, что концерт во Дворце спорта – самое дорогое шоу в его карьере. Постановку он впервые доверил женщине – режиссеру-клипмейкеру Кате Царик. Она полгода работала над созданием шоу "Роксолана".

"В одном из номеров у нас был полет. – Олегу надо было из-под потолка Дворца спорта на качающейся платформе за 30 секунд спуститься на сцену. Певец меня поразил тем, что отказался от страховки во время этого трюка! Он – артист с большой буквы", - рассказывает Катя Царик

Отмечается, что в программе концерта – почти тридцать песен. Для исполнения хита "Кращий день" Олег Винник пригласил на сцену Потапа.

Также Винник рассказал, что собирается в Берлин после новогодних съемок и корпоративов. А с февраля у артиста стартует новый тур, название которому дала новая песня – "Безумная любовь".

https://www.youtube.com/watch?v=6LgzE09p_ok#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, на концерте Олега Винника под песню "Счастье" произошла массовая драка: фанатки оттаскали друг друга за волосы.

Также Винник рассказал любимую шутку о себе, которую придумал Потап.