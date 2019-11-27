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27 ноября 2019, среда, 19:40 22
Жизнь 2019-11-27T19:54:14+02:00
Українські Новини
Винник во Дворце спорта решился на "полет" без страховки

Винник во Дворце спорта решился на "полет" без страховки

Олег Винник, Дворец Спорта, Интер, Телеканал Интер

Известный украинский певец Олег Винник завершил масштабный гастрольный тур "Роксолана" сольным концертом в киевском Дворце спорта. На шоу съехалось около 10 тысяч фанатов из разных уголков Украины. Об этом сообщает "Интер".

Так, сообщается, что журналисты программы "Утро с Интером" побывали на выступлении Винника и увидели сцену-трансформер весом 150 тонн, дождь из лепестков роз и другие сюрпризы от популярного исполнителя. 

Концерт Винника во Дворце спорта. Фото: ИнтерКонцерт Винника во Дворце спорта. Фото: Интер

Также певец рассказал журналистам, почему не собирается отдыхать после тура, когда порадует поклонников новыми концертами, и объяснил, почему до сих пор не записал ни одного дуэта с певицами.

В заключительном концерте тура Олег Винник восхищал поклонников не только вокалом и харизмой, но и новым виджеингом, эффектной сценографией и спецэффектами. Певец не скрывает, что концерт во Дворце спорта – самое дорогое шоу в его карьере. Постановку он впервые доверил женщине – режиссеру-клипмейкеру Кате Царик. Она полгода работала над созданием шоу "Роксолана". 

"В одном из номеров у нас был полет. – Олегу надо было из-под потолка Дворца спорта на качающейся платформе за 30 секунд спуститься на сцену. Певец меня поразил тем, что отказался от страховки во время этого трюка! Он – артист с большой буквы", - рассказывает Катя Царик

Отмечается, что в программе концерта – почти тридцать песен. Для исполнения хита "Кращий день" Олег Винник пригласил на сцену Потапа.  

Также Винник рассказал, что собирается в Берлин после новогодних съемок и корпоративов. А с февраля у артиста стартует новый тур, название которому дала новая песня – "Безумная любовь".

Как сообщали Українські Новини, на концерте Олега Винника под песню "Счастье" произошла массовая драка: фанатки оттаскали друг друга за волосы.

Также Винник рассказал любимую шутку о себе, которую придумал Потап.

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