Деньги, везение, личная жизнь: гороскоп на четверг для всех знаков зодиака

Четверг – это почти пятница, так что все с нетерпением ждут этого дня, ожидая от него хорошего настроения и предвкушая конец рабочей недели. Ранее Українські Новини рассказали о том, что нужно успеть сделать до конца осени всем знакам зодиака. А о том, чего ожидать от четверга, рассказали астропсихологи.

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Отношения: Если у вас есть постоянный партнер, самое время предпринимать серьезные шаги в ваших отношениях. Например, пожениться или завести ребенка. Но, если же вы пока что одиноки – не стоит печалиться, ведь в этот день у вас есть возможность познакомиться с кем-то интересным. Не упустите ее!

Здоровье: Ваше самочувствие сейчас на пике. Если же вы до этого испытвали какие-либо осложнения со здоровьем, все должно наладиться в ближайшее время.

Работа: Ваши усилия, наконец-то, оценят по достоинству. У вас был долгий и сложный путь, но вот он, наконец, пройден, и вы можете отдохнуть.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Отношения: О, вы с партнером определенно оказались под угрозой рутины, вам срочно нужно развеяться и сходить куда-нибудь. Возможно, прихватите с собой друзей, и вы не пожалеете о потраченном времени. Одиноким сердцам звезды советуют оглядываться почаще, ведь судьба готовится столкнуть вас с каким-то важным человеком буквально нос к носу. Будьте внимательны, если вдруг подскользнетесь или налетите на случайного человека, ведь никогда не знаешь, где встретишь свою любовь.

Здоровье: Постарайтесь провести побольше времени с семьей и близкими. Это очень положительно скажется на вашем здоровье и душевном равновесии.

Карьера: Самое время подумать о том, чтобы попросить прибавку к зарплате. Вы в отличном тонусе, а если еще и хорошо общаетесь с коллегами и начальством – то вам и карты в руки!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Отношения: Будьте готовы к неожиданным и важным переменам в отношениях, вы идете на новый виток. Если давно назревал серьезный разговор с партнером – самое время осуществить его. Одинокие Близнецы имеют шансы на то, что их положение переменится, но все будет зависеть от массы внешних обстоятельств. Самое главное - не позволять себе впасть в отчаяние.

Здоровье: Следует быть внимательным к своему здоровью. В целом, вы будете бодры и полны сил, но не стоит быть слишком беспечными.

Работа: Ваша импульсивность и прорывная натура могут помочь в достижении карьерных целей. Именно сейчас вы излучаете силу и пробивную энергию, и это невозможно не почувствовать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Отношения: Между вами и вашим партнером очень много недосказанного, и это мешает вам двигаться вперед. Дайте волю словам и чувствам. К счастью, вы оба осознаете нынешнее положение вещей, вам просто нужен небольшой толчок к действиям. Если партнера у вас пока нет – то сейчас может быть не лучшее время для новых отношений. Возможно беспокойство из-за старых обид и проблем.

Здоровье: Уделите время себе. Займитесь чем-то расслабляющим и успокоительным, например, любимым хобби, примите теплую ванну. Негативные эмоции точно сейчас вам не на руку.

Работа: Не слишком комфортные для вас условия в данный момент. Вас может что-то беспокоить, и это может быть связано с коллегами и сплетнями. Возможно, вас преследует чья-то зависть к вашим успехам.

Лев (23 июля – 23 августа)

Отношения: Чувствуете свежий порыв ветра в отношениях? Не противьтесь ему, у вас есть шанс внести в вашу любовь невероятное количество позитивной новизны. А вот одиноких Львов поманит уикенд вдали от городской суеты, и вполне вероятно, что именно в таком месте вам повстречается кто-то особенный. А даже если и нет, у вас всегда в запасе есть любимый спорт и развлечения.

Здоровье: Если вы давно хотели подтянуть здоровье, отличным решением будет пойти в спортивный зал или бассейн. Усилия, потраченные там, увенчаются успехом.

Работа: На работе все немного шатко и нестабильно. Возможны какие-либо проблемы или болезненные вопросы с проектом, который вы готовитесь завершить. Проследите за этими деталями.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Отношения: Не бойтесь говорить своему партнеру о своих желаниях и ожиданиях. В противном случае возможны недопонимания и ссоры. Поищите что-то, что поможет вам заново обрести общий язык с партнером. Одиноким Девам следует обратить внимание на людей, которые давно находятся в их поле зрения. Возможно, среди них есть тот самый человек.

Здоровье: В разные моменты вы чувствуете себя по-разному. Иногда вам очень хорошо, но в следующую минуту может быть плохо. Перестаньте требовать от себя многого и задаваться большим количеством вопросов.

Работа: Отличный день, чтобы начать самообразование или изучение нового навыка в рамках своей профессии. Вы не боитесь новизны и готовы к тому, что на первых этапах могут быть промахи, но усилия будут не напрасны.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Отношения: В ваших отношениях все прекрасно и гармонично. Все вокруг выглядит идеально, и ваше будущее рядом друг с другом совершенно четкое и ясное. Если вы все еще одиноки, в этот день постарайтесь следить за знаками судьбы, ведь случайности могут помочь вам встретиться с вашим идеальным партнером.

Здоровье: Хорошо, что у вас крепкие нервы и закалка. Это поможет вам принимать важные решения и не нервничать в течение всего дня.

Работа: Придется постараться, чтобы избежать проблем. Тем не менее, вы останетесь одним из немногих, кто четко и ясно видит окружающую ситуацию, а самообладание поможет вам держать себя в руках и быть внимательным.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Отношения: Любовь вашей пары строится на искренности. В этот день возможны ссоры, и очень важно вовремя извиниться и наладить контакт с партнером. Будьте честными и откровенными. Если вы встретили кого-либо интересного, не торопитесь потакать вашей страсти и влюбчивости, присмотритесь к человеку, как следует.

Здоровье: Скорее всего, вам не захочется никого видеть. Большое количество людей будет раздражать и быстро утомит. Дайте себе возможность отдохнуть.

Работа: Вероятно, что младшему коллеге понадобится ваша профессиональная помощь. Не отказывайте ему, это поспособствует вашему уважению внутри коллектива и в глазах начальства.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Отношения: Если вы помолвлены и готовитесь к свадьбе, постарайтесь сделать дом максимально уютным, потому что вам стоит ожидать большого количества гостей, как друзей, так и родственников. Одиноким Стрельцам четверг принесет гармонию и даст возможность как следует подготовиться ко встрече с любовью.

Здоровье: Вы слишком во многом не следите за собой, это может привести к негативным последствиям. Будьте внимательны.

Работа: Вполне вероятно, что вы чувствуете себя дискомфортно. Вам может быть сложно выразить свои чувства и нормализовать микроклимат вокруг себя.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Отношения: Вы и ваш партнер сейчас очень счастливы. Ваши отношения – образец комфорта и гармонии для других пар. Постарайтесь не нарушить это прекрасное равновесие. Если вы все еще в поисках партнера, остерегайтесь людей, желающих утолить минутные страсти. Вы точно такого не заслуживаете.

Здоровье: Занимайтесь тем, что делает вас счастливыми. Очень уместна будет хорошая физическая активность, можно попробовать что-то, чего вы раньше не делали.

Работа: Вы в прекрасном расположении духа. Не бойтесь внезапно сваливающихся сложных задач и проблем. Покажите свою продуктивность, и стресс отступит сам собой. Ожидайте возможностей для продвижения по карьерной лестнице.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Отношения: Присмотритесь повнимательнее к вашим отношениям. Им явно нужна подзарядка или перерыв. Самое время уделить внимание мелким бытовым деталям и сложностям, которые накапливаются уже очень давно. А вот Стрельцам без партнера отношения сейчас совсем не нужны. Вы прекрасны и гармоничны в обществе своих друзей и родных, и даже в одиночестве способны найти для себя радость. Не торопитесь и дайте себе время.

Здоровье: Отличный день, чтобы уладить мелкие проблемы со здоровьем, если таковые есть. В целом, вы чувствуете себя очень хорошо и комфортно.

Работа: Стоит быть очень внимательным, так как именно сегодня ошибка может стоить вам целой карьеры. Концентрируйтесь на главном и не позволяйте себе отвлекаться на побочные дела.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Отношения: Сейчас вы преисполнены идей и мыслей о том, как сделать ваши отношения еще ярче и интересней. Не бойтесь воплощать эти идеи в жизнь, так как результаты вас очень приятно удивят. Вечер может отметиться обоюдным исполнением желаний, и в этом самое главное – не стесняться своих порывов. Одиноким Рыбам ни в коем случае не стоит торопить события. Этот день не слишком благоприятен для поиска спутника жизни, лучше провести время наедине с собой или друзьями.

Здоровье: Избегайте тяжелой пищи, это может плохо сказаться на самочувствии. По возможности, побудьте день на диете или просто устройте себе разгрузку.

Работа: Прислушивайтесь к советам коллег. Возможно, настало время сменить вектор или направление своей деятельности. Эти перемены могут привести к значительным результатам.

Последняя неделя осени подходит к концу, и пора уже поинтересоваться прогнозами астрологов на декабрь. Ведь впереди долгожданная зима и веселые праздники.