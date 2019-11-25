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25 ноября 2019, понедельник, 22:52 80
Жизнь 2019-11-26T00:15:01+02:00
Українські Новини
Покупки, перестановки и любовные начинания: что советует астролог успеть до конца осени всем знакам зодиака

Покупки, перестановки и любовные начинания: что советует астролог успеть до конца осени всем знакам зодиака

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Гороскоп. Фото: goroskop.i.ua
Гороскоп. Фото: goroskop.i.ua

Овны, которых в году крысы ждут трудности, в конце осени могут совершить большие покупки. А узнав свой астрологический прогноз на последний месяц года и год крысы, те, кто хочет загадать желание, должны начать подготовку в конце ноября. Так, с утра 26 и до середины дня 28 ноября Луна будет в Стрельце, а Венера перейдет в Козерог. Об этом на своей странице в Facebook сообщила астропсихолог Ольга Иванова.

Астропсихолог сообщила, что 26 ноября вечером начинается новолуние, а подготовку стоит начать с отказа от лишнего.

Также астропсихолог рассказала о приоритетных для новолуния сферах деятельности.

Так, для тельцов, скорпионов, львов и водолеев, в основном 1 декады, рекомендуется заняться перестановками. 

Кроме того, тельцам, девам, львам и водолеям предстоит месяц упорной работы на будущее, а астропсихолог советует данным знакам "не раскисать". 

А для стрельцов, овнов, весов, львов и водолеев возможны приобретения и удача. Близнецам, девам и рыбам могут предстоять крупные покупки, расходы.

"Тельцы и скорпионы (сначала 1 декады, потом остальные), которые не планировали глобальные изменения, с этого дня могут почувствовать отдачу от вложенных ранее сил (заработки, покупки, скрашивающие режим штурма и натиска, а иногда просто апатию)", - пишет Иванова.

Астропсихолог подчеркнула, что девы и рыбы (сначала 1 декады) в ближайшее время могут улучшить свое финансовое положение, выбрать время для себя, посетить салон удачно в этот период, порадоваться покупками. А козерогам 1 декады может повезти расцвести, влюбиться, заработать.

Также Иванова подчеркнула, что конец ноября - хороший период для новых начинаний в области любви, красоты, финансов, бизнеса. С 26 ноября некоторые знаки зодика, которые могли чувствовать усталость, особенно тельцы, львы и водолеи, немного взбодрятся.

Ранее Українські Новини сообщали, как знакам зодиака привлечь удачу в год крысы

Также стало известно, каким знакам зодиака будет сопутствовать удача в самом начале Нового года.

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