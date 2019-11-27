В Днипре установили правила тишины для всех: под запреты попали концерты и шум автомобилей

27 ноября в среду депутаты Днипровского городского совета во время сессии утвердили порядок правил соблюдения тишины в городе, которые ранее инициировал мэр Днипра Борис Филатов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Днипровского городского совета. В частности, решением городского совета согласовали перечень мест для проведения общегородских и государственных праздников, а также определили время, когда эти мероприятия можно проводить. Отныне в Днипре самые масштабные концерты и развлекательные мероприятия, где используют мощную звукоусилительную аппаратуру, будут проходить на Монастырском острове с 9:00 до 22:00. А на Фестивальном причале общегородские и спортивные мероприятия можно будет проводить не позже 18:00. На площади Героев Майдана и в парке им. Глобы шуметь можно будет до 20:00. "Исключением могут быть только мероприятия по случаю государственных праздников, а также проведение которых согласовано отдельным распоряжением городского председателя", - уточняют в Днипровском горсовете. Также решением сессии регламентируется время проведения районных мероприятий, семейных фестивалей, конкурсов и концертов для детей. Одновременно запрещается громкая музыка после 22:00 на кораблях, в автомобилях и домах, а также пение и игра на музыкальных инструментах. Кроме этого, правила запрещают в ночное время движение автотранспорта и мототехники, которые превышают допустимый уровень шума. За выполнением правил будет следить инспекция по благоустройству Днипровского городского совета. Как сообщали Українські Новини, ранее на Днепропетровщине областная власть оставила тысячи людей без воды и отопления. Также из трех школ Днипра эвакуировали детей из-за подозрения наличия взрывчатки.