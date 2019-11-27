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27 ноября 2019, среда, 18:55 180
Общество 2019-11-27T19:00:44+02:00
Українські Новини
В Днипре установили правила тишины для всех: под запреты попали концерты и шум автомобилей

В Днипре установили правила тишины для всех: под запреты попали концерты и шум автомобилей

Днипро, правила тишины, Мэрия Днипра
Город Днипро.Фото: Gorod.dp.ua
Город Днипро.Фото: Gorod.dp.ua

27 ноября в среду депутаты Днипровского городского совета во время сессии утвердили порядок правил соблюдения тишины в городе, которые ранее инициировал мэр Днипра Борис Филатов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Днипровского городского совета.

В частности, решением городского совета согласовали перечень мест для проведения общегородских и государственных праздников, а также определили время, когда эти мероприятия можно проводить.

Отныне в Днипре самые масштабные концерты и развлекательные мероприятия, где используют мощную звукоусилительную аппаратуру, будут проходить на Монастырском острове с 9:00 до 22:00. А на Фестивальном причале общегородские и спортивные мероприятия можно будет проводить не позже 18:00. На площади Героев Майдана и в парке им. Глобы шуметь можно будет до 20:00.

"Исключением могут быть только мероприятия по случаю государственных праздников, а также проведение которых согласовано отдельным распоряжением городского председателя", - уточняют в Днипровском горсовете.

Также решением сессии регламентируется время проведения районных мероприятий, семейных фестивалей, конкурсов и концертов для детей.

Одновременно запрещается громкая музыка после 22:00 на кораблях, в автомобилях и домах, а также пение и игра на музыкальных инструментах.

Кроме этого, правила запрещают в ночное время движение автотранспорта и мототехники, которые превышают допустимый уровень шума.

За выполнением правил будет следить инспекция по благоустройству Днипровского городского совета.

Как сообщали Українські Новини, ранее на Днепропетровщине областная власть оставила тысячи людей без воды и отопления.

Также из трех школ Днипра эвакуировали детей из-за подозрения наличия взрывчатки. 

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