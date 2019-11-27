На Днепропетровщине областная власть оставила тысячи людей без воды и отопления, - СМИ

Более 9 тыс жителей в поселках Гвардейское и Черкасское на Днепропетровщине выживают без воды и отопления. Пока областная власть не может решить вопрос, люди самостоятельно роют скважины и каждый день тратят крупные суммы, чтобы обеспечить себя питьевой покупной водой. Об этом сообщает издание "Днепр Вечерний".

Как пообещал жителям поселков глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, проектная документация на новый водопровод будет сделана за два-три месяца.

Но, как выяснили журналисты, ещё в начале 2019 года по просьбе активистов и военных было принято решение и разработан проект строительства нового водопровода в Вольное - Гвардейское. Был проведен тендер на Prozorro и заключен договор с победителем на его строительство. Согласно этому договору пуск первой очереди должен состояться в 2019 году и окончания строительства в 2020 году. Даже первое финансирование от ОГА и фонда регионального развития поступило на казначейские счета. То есть почти половина людей уже в декабре могла увидеть в своих кранах воду и тепло в своих квартирах.

Как сообщает издание, после смены власти и прихода нового губернатора фирма-подрядчик вместо предоплаты получила ультиматум – откажитесь от договора, теперь новые фирмы (естественно, лояльные к новой власти) будут делать эти работы.

"В итоге мы имеем ситуацию, когда подрядчик, честно выигравший тендер, не может закончить работы, хотя деньги на них выделены и лежат на счетах казначейства, новая областная власть играет в свои подковёрные игры, пытаясь протащить "свои" фирмы, и раздает обещания, а в заложниках без воды и тепла оказались 9 тыс людей. И пока губернатор в своем тёплом кабинете строит планы на несколько месяцев вперед, люди не знают, переживут ли они эту зиму, ведь настоящие морозы еще впереди", - говорится в материале.

Водоснабжение есть только в детском саду и школе поселка Гвардейское. Но вопрос с отоплением так и не решен. Совсем недавно школу отапливали по несколько часов в день, а потом отопление отключили полностью:

"У нас в школе учится 450 детей. Сейчас абсолютно все находятся на дистанционном обучении, самостоятельно изучая материал дома. Школьники приходят, берут задание на дом, и все усваивают сами. Детям сложно будет учиться, когда в голове одна мысль о том, что очень холодно. В холле школы +4 градуса, в кабинетах - +6 +10", - передает издание слова заместителя директора общеобразовательной школы в Гвардейском Светланы Марковны.

По словам заместителя директора, школа не приспособлена для того, чтобы в ней включать обогреватели: проводка слишком старая. Это при том, что в кабинетах должно быть минимум +18 градусов.

"Обещают решить вопрос. Каждый день мы ждем, что наконец-то проснемся не от холода, а от тепла в собственных постелях. О том, что наши дети будут спокойно учиться и получат знания, а не греть ладошки теплым воздухом изо рта. Мечтаем банально постирать одежду. Это безумно обидно – так жить. Страшно, ведь дети и старики особенно повергаются холоду и часто болеют", - со слезами на глазах говорит Светлана Марковна.

Местным жителям на все вопросы отвечают одним предложением – денег нет. Но когда приезжают проверки, вода магическим образом оказывается в кранах, а потом также быстро исчезает. Жителям Черкасского питьевую воду приходится покупать. Самую дешевую - 20 гривен за пять литров - привозят раз в неделю. Ее сразу же раскупают в больших количествах - кто сколько может довезти или донести.

Как сообщалось, Днепропетровскую областную государственную администрацию под руководством Александра Бондаренко заподозрили в задержке выплат подрядчикам денег за построенные дороги, спорткомплексы, школы и другие инфраструктурные объекты. Фактически в области остановлены работы и выплаты по 300 объектам.