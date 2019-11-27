Опасность Черной пятницы: как не навредить здоровью и не потратить все деньги

Предложения к Черной пятнице "атакуют" со всех сторон. Маркетологи разрабатывают все новые технологии и предложения, чтобы получить как можно больше выгоды от продаж. В некоторых случаях, кроме выгоды, истерия в Черную пятницу может привести к проблемам со здоровьем, потере семейного покоя и существенных необоснованных расходов.

Как провести Черную пятницу с пользой и без вреда для здоровья рассказала бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Опасность от Черной пятницы:

Даже если вы огромный фанат шопинга, истерия вокруг скидок и охота за понравившимися вещами, и вас может заставить чувствовать себя нервно, смущенно или растерянно. Все хотят купить лучшие товары за как можно меньшие деньги, ухватить именно ту модель именно того цвета. Именно поэтому шопинг в Черную пятницу, как и во время других крупных распродаж или акций, превращается буквально на охоту, а затем - сплошной стресс.

Вместо этого кто-то может переживать стресс из-за невозможности принять участие в этом празднике скидок - из-за финансового состояния, другие актуальные приоритеты. Но даже в таком случае не стоит расстраиваться или чувствовать себя неполноценными. Наличие вещей не является залогом счастья, а быть модными можно не только в новой коллекции брендовой магазина. Немного изобретательности и гардероб обновить собственноручно или за минимальные деньги.

Кроме психологических, существуют и физические угрозы от пребывания в большом скоплении людей - то есть в торговом центре во время скидок. Когда все спешат и толкаются, можно упасть и травмироваться.

В толпе, в духоте и "на нервах" может повыситься давление - так возникает риск инфаркта и инсульта. Будьте осторожны и старайтесь избегать больших и громких скоплений людей.

Самые отчаянные занимают очереди в магазины ночью или рано утром, чтобы первыми попасть внутрь. Это приводит к недосыпанию.

Кроме того, большое скопление людей означает и большое скопление бактерий и вирусов. Во-первых, все дышат друг на друга, и есть большой риск подхватить какой-нибудь вирус. Во-вторых, все копаются в коробках и корзинках с вещами - касаясь их руками. Кто знает, все эти люди мыли ли руки сегодня. То же касается и примерок вещей.

Поручни эскалаторов также могут быть очагом бактерий, среди которых с высокой вероятностью, являются патогенные. Поэтому прежде чем тереть глаза, нос или трогать детей после того, как подержались за поручни, лучше их помыть.

В конце концов, там, где есть большие скопления людей с деньгами, значительно возрастает риск краж. Поэтому следите за кошельками, телефонами, ключами от авто и другими ценными вещами.

Когда в пятницу все направляются в торговые центры, на дорогах неизбежно возникают пробки, что также повышает риск аварийности. Возможно, есть смысл поехать за покупками на метро или другом общественном транспорте или вообще отдать предпочтение онлайн-шопингу.

Но есть и обратная сторона - здесь несколько больший риск наделать необдуманных покупок и поддаться на влияние маркетологов. Ведь в диджитал магазинах знают о нас довольно много. И могут со всех сторон предлагать нам товары, соответствующие нашим вкусам, но которые не были в наших планах. В офлайн-магазинах через толпу можно банально что-то не заметить.

Опасность кроется также в том, что за онлайн-покупки не всегда нужно платить сразу. Так нельзя не суметь объективно оценить объемы и общую стоимость покупок и в конце концов купить больше, чем вы можете себе самом деле позволить. Необдуманные покупки могут стать причиной семейных конфликтов, долгов и как следствие еще большему стрессу.

А еще, когда осознание (не) нужности покупки придет, часть вещей будет возвращена производителям. Возвращение покупок, которые не подошли, а оно часто бесплатное, создает дополнительный удар по окружающей среде и означает дополнительные расходы для бизнеса.

Покупать больше и чаще - вот формула экономического роста и загрязнения среды. Доля вещей из синтетических тканей на рынке ежегодно увеличивается, вместе с развитием торговли за прилавком и за смартфоном.

Как устоять от необдуманных покупок и не превратить шопинг в сплошной стресс:

Ранее обдумайте список потенциальных покупок. Если есть возможность - заранее ознакомьтесь с имеющимися предложениями и новостями магазинов о скидках, чтобы собственно в день акции не тратить время на блуждание торговыми центрами или стояние в пробках на пути к различным магазинам.

Если планируете покупать одежду, особенно, если много - пересмотрите свой гардероб, уберите из него вещи, которые будете носить дальше. Но не стоит их прятать на свалке. Вещам в хорошем состоянии будут рады в благотворительных организациях или в конце концов их можно продать. Также можно прихватить пакеты со старыми вещами с собой в ТРЦ - там могут быть боксы благотворительных организаций или боксы, куда можно сдать старые вещи, и получить за это скидку. Если же уверены, что он и платье, и пальто уже отжили свое - возможно, стоит попробовать дать им вторую жизнь. Портной или собственные руки - вам помогут.

Покупайте вещи, произведенные в Украине. Так вы поддерживаете налогоплательщиков, способствуете нашему экономическому развитию, и меньше пагубно влияете на окружающую среду, ведь расходы и загрязнения от логистики меньше.

Вы можете покупать не вещи, а опыт. Именно новый опыт: путешествия, учебные курсы, книги, в том числе электронные, билеты на концерты - делают наc счастливыми на длительное время. В отличие от чисто материальных вещей. Опыт не создает мусора и не имеет карбонового следа, но не нарушает ничьих прав. Утилизировать опыт, в отличие от 100500 дешевых футболок, не требуется.

Будьте вежливыми и не создавайте проблем другим. Пусть шопинг будет приятным для всех.

Бизнес должен найти баланс между стремлением заработать как можно больше денег и безопасностью своих сотрудников и клиентов. Администрация торговых центров и супермаркетов также позаботиться о безопасности своих посетителей - гарантировать доступ к аварийным выходам, минимизировать риски образования очередей и больших скоплений людей там, где это возможно.

Ранее Українські Новини писали о том, какие авиакомпании предлагают скидки на перелеты.

Темв ременем в Черную пятницу лучшие скидки ожидаются на товары прошлых сезонов, здесь действительно можно прогнозировать обвал до 70-90%.