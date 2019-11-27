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27 ноября 2019, среда, 11:55 28
Технологии 2019-11-27T11:56:53+02:00
Українські Новини
Twitter проводит массовую "зачистку" неактивных аккаунтов

Twitter проводит массовую "зачистку" неактивных аккаунтов

Социальная сеть, Технологии, аккаунт, Twitter
Twitter. Фото:pixabay
Twitter. Фото:pixabay

Социальная сеть Twitter ранее решила бороться с "токсичными" ответами и публикациями, а теперь начала рассылать электронные письма пользователям, которые не проявляли активности в своих аккаунтах более полугода.

Об этом сообщает The Verge.

Пользователей просят снова залогиниться в соцсети до 11 декабря, иначе их учетные аккаунты будут удалены. Представитель соцсети объяснил, что все неактивные аккаунты не удалят за один раз, этот процесс растянется на несколько месяцев.

"В рамках наших обязательств мы работаем над очисткой неактивных учетных записей, чтобы представлять более точную и достоверную информацию, которой пользователи могут доверять", — заявили в Twitter.

Удаление пока не коснется аккаунтов умерших людей, так как в компании не придумали другого способа вненсти их имена в историю социальной сети.  

"В настоящее время у нас нет способа увековечить чью-то учетную запись в Твиттере после их смерти, но команда думает о том, как это сделать", - сказал представитель Twitter.

Как сообщали Українські Новини, соучредитель Википедии создал аналог Facebook и Twitter без использования рекламы. Ранее аккаунт основателя Twitter взломали и публиковали от его имени расистские высказывания.

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