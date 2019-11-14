Соучредитель Википедии создал аналог Facebook и Twitter без использования рекламы

Соучредитель Википедии Джимми Уэйлс объявил о создании новой социальной сети, которая позволит пользователям обмениваться информацией по типу Facebook. Об этом сообщает Financial Times.

Социальная сеть WT: Social позволит пользователям обмениваться ссылками на статьи и обсуждать их в ленте новостей в стиле Facebook и Twitter, что в дальнейшем может создать достойную конкуренцию мессенджерам.

Это могут быть совершенно различные темы: от политики и технологий до музыки и пчеловодства. Для создания социальной сети Уэйлс воспользовался принципом онлайн-энциклопедии.

WT: Social была запущена в октябре, за месяц число пользователей соцсети приблизилось к 50 тыс. Пока в компании, которая занимается развитием соцсети, работают всего несколько человек, в том числе разработчики и менеджер сообщества. Джимми Уэйлс добавил, что не привлекал денег на запуск проекта и начал его с нуля.

"Я хочу самостоятельно контролировать расходы", - пояснил он.

В дальнейшем финансировать WT: Social будут за счет пожертвований небольшой группы пользователей, чтобы позволить сети работать без рекламы. Сам Уэйлс считает, что если социальная сеть существует за счет рекламы, то она предлагает некачественный контент.

Как сообщали Українські Новини, ранее Facebook "сдал позиции": компания выбыла из десятки самых дорогих брендов мира. Также Facebook запустил свой аналог сайта знакомств.