В США дикие кабаны загрызли женщину прямо возле дома

В Техасе дикие кабаны загрызли женщину прямо возле дома. Об этом сообщает "BBC Украина".

59-летняя Кристин Роллинз находилась возле дома, в котором она ухаживала за летней женщиной. В этот момент на нее напали кабаны.

"В свои 35 лет я скажу вам, что это худшая вещь, которую я когда-либо видел", - сказал шериф округа Чемберс Брайан Готорн.

Пострадавшую нашла 84-летняя женщина, которая в тот день так и не дождалась свою смотрительницу.

"Без сомнения я считаю, что там было несколько животных. Это подтверждают различные размеры укусов", - сказал шериф Готорн.

По его словам, еще до того, как тело было обнаружено, собаки домовладельцев, похоже, прогнали кабанов от дома. Шериф сообщил, что в последнее время жители местности жалуются на этих зверей. Именно поэтому чиновники заложили ловушки для них.

Кабаны могут весить от 45 до 180 кг. Их численность в Техасе за последние годы выросла до 1,5 млн.



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