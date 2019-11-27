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27 ноября 2019, среда, 09:17 1050
Америка 2019-11-27T09:19:02+02:00
Українські Новини
В США дикие кабаны загрызли женщину прямо возле дома

В США дикие кабаны загрызли женщину прямо возле дома

США, Смерть, Техас, Кабаны
Кабан. Фото: pixabay
Кабан. Фото: pixabay

В Техасе дикие кабаны загрызли женщину прямо возле дома. Об этом сообщает "BBC Украина".

59-летняя Кристин Роллинз находилась возле дома, в котором она ухаживала за летней женщиной. В этот момент на нее напали кабаны.

"В свои 35 лет я скажу вам, что это худшая вещь, которую я когда-либо видел", - сказал шериф округа Чемберс Брайан Готорн.

Пострадавшую нашла 84-летняя женщина, которая в тот день так и не дождалась свою смотрительницу.

"Без сомнения я считаю, что там было несколько животных. Это подтверждают различные размеры укусов", - сказал шериф Готорн.

По его словам, еще до того, как тело было обнаружено, собаки домовладельцев, похоже, прогнали кабанов от дома. Шериф сообщил, что в последнее время жители местности жалуются на этих зверей. Именно поэтому чиновники заложили ловушки для них.

Кабаны могут весить от 45 до 180 кг. Их численность в Техасе за последние годы выросла до 1,5 млн.


Как сообщали Українські Новини, мужчина случайно застрелил своего отца во время охоты на кабана в Италии. 

Кроме того, на Хортице ликвидируют популяцию диких кабанов

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