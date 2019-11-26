Трое американцев 36 лет отсидели в тюрьме: теперь их признали невиновными

Трое мужчин, которые по ложными обвинениями отсидели в тюрьме последние 36 лет, вышли на свободу. Об этом сообщает "BBC Украина".

Альфреда Честната, Эндрю Стюарта и Рэнсома Уоткинса приговорили к пожизненному заключению в 1984 году. Тогда их всех признали виновными в убийстве 14-летнего парня, которое произошло за год до того.

В понедельник суд в городе Балтимор в результате пересмотра дела снял с мужчин все обвинения. Дело решили пересмотреть этого года - после того, как один из заключенных написал письмо, в котором привел новое доказательство своей невиновности.

Честната, Стюарта и Уоткинса, которые на тот момент были подростками, арестовали в ноябре 1983 года, после смерти Девитта Дакетта. Парня застрелили по дороге в школу. Смерть подростка и расследования дела широко освещались в СМИ.

"Эти трое ребят были заключены по вине полиции и прокуратуры", - заявила представительница прокуратуры Балтимора Мэрилин Мосби после освобождения Честната, Стюарта и Уоткинса.

В заявлении прокуратуры говорится, что обвинения против них основывались на показаниях, полученных в результате давления полицейских на свидетелей. Кроме того, в ходе расследования правоохранители проигнорировали свидетельства нескольких других свидетелей, которые называли убийцей совсем другого человека.

"Не думаю, что сегодняшний день - это победа. Это трагедия. И мы должны взять на себя ответственность за то, что произошло", - сказала Мэрилин Мосби.



Другой подозреваемый в убийстве 14-летнего подростка умер еще в 2002 году.



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