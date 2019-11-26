Троє американців 36 років відсиділи у в'язниці: тепер їх визнали невинними

Троє чоловіків, які за помилковими звинуваченнями відсиділи у в'язниці останні 36 років, вийшли на свободу. Про це повідомляє "BBC Україна".

Альфреда Честната, Ендрю Стюарта і Ренсома Уоткінса засудили до довічного ув'язнення в 1984 році. Тоді їх визнали винними у вбивстві 14-річного хлопця, яке сталося за рік до того.

У понеділок суд у місті Балтимор в результаті перегляду справи зняв з чоловіків всі звинувачення. Справу вирішили переглянути цього року - після того, як один з ув'язнених написав листа, в якому навів новий доказ своєї невинності.

Честната, Стюарта і Уоткінса, які на той момент були підлітками, заарештували в листопаді 1983 року, після смерті Девітта Дакетта. Хлопця застрелили по дорозі в школу. Смерть підлітка і розслідування справи широко висвітлювалися в ЗМІ.

"Ці троє хлопців були ув'язнені з провини поліції та прокуратури", - заявила представниця прокуратури Балтімора Мерілін Мосбі після звільнення Честната, Стюарта і Воткінса.

У заяві прокуратури йдеться, що звинувачення проти них ґрунтувалися на свідченнях, які були отримані внаслідок тиску поліцейських на свідків.

Окрім того, під час розслідування правоохоронці проігнорували свідчення кількох інших свідків, які називали вбивцею зовсім іншу людину.

"Не думаю, що сьогоднішній день - це перемога. Це трагедія. І ми повинні взяти на себе відповідальність за те, що сталося", - сказала Мерілін Мосбі.

Інший підозрюваний у вбивстві 14-річного підлітка помер ще у 2002 році.

Як повідомляли Українські Новини, в'язні пробили маленьку дірку в туалеті і втекли з в'язниці в США.



Крім того, французький фотограф зробив моделями ув'язнених у в'язниці в Каліфорнії.