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26 ноября 2019, вторник, 18:04 125
Общество 2019-11-26T18:11:15+02:00
Українські Новини
На столичном Виноградаре слышно взрывы: у жителей дрожали окна

На столичном Виноградаре слышно взрывы: у жителей дрожали окна

Киев, Взрывы, виноградарь, соцсети
Виноградарь. Фото: Facebook/Наш Виноградарь
Виноградарь. Фото: Facebook/Наш Виноградарь

Во вторник, 26 ноября, жителей столичного массива Виноградарь начали беспокоить звуки взрывов. Об этом стало известно из соцсетей "Виноградарь" и "Наш Виноградарь".


Как пишут пользователи, у некоторых даже дрожали окна, пишут, что было очень страшно. Взрывы были слышны с периодичностью раз в час.

Основные версии людей - военные учения на полигоне под Киевом возле Вышгорода (в Новых Петровцах). Жители пишут - хоть он и далеко, но взрывы обычно слышно.

Однако один из жителей не согласился с версией полигона в Новых Петровцах. Он написал, что в километрах 10 от массива, в лесу, есть еще один полигон. И считает, что взрывы звучат именно с него.

Также участники пабликов сообщили о многочисленых автобусах с военными, замеченными на проспекте Георгия Гондадзе.

"О взрывах на массиве тоже читали в интернете, однако никаких заявок про экстренные ситуации в ГСЧС пока что не поступало, - сказала "Vgorode" пресс-офицер Главного управления ГСЧС в Киеве.

Как сообщали Українські Новини, Кличко назвал дату открытия метро на Виноградарь

Также, стало известно, где самый грязный воздух в Киеве.

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