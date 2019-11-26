На столичном Виноградаре слышно взрывы: у жителей дрожали окна

Во вторник, 26 ноября, жителей столичного массива Виноградарь начали беспокоить звуки взрывов. Об этом стало известно из соцсетей "Виноградарь" и "Наш Виноградарь".



Как пишут пользователи, у некоторых даже дрожали окна, пишут, что было очень страшно. Взрывы были слышны с периодичностью раз в час.

Основные версии людей - военные учения на полигоне под Киевом возле Вышгорода (в Новых Петровцах). Жители пишут - хоть он и далеко, но взрывы обычно слышно.



Однако один из жителей не согласился с версией полигона в Новых Петровцах. Он написал, что в километрах 10 от массива, в лесу, есть еще один полигон. И считает, что взрывы звучат именно с него.

Также участники пабликов сообщили о многочисленых автобусах с военными, замеченными на проспекте Георгия Гондадзе.



"О взрывах на массиве тоже читали в интернете, однако никаких заявок про экстренные ситуации в ГСЧС пока что не поступало, - сказала "Vgorode" пресс-офицер Главного управления ГСЧС в Киеве.



Как сообщали Українські Новини, Кличко назвал дату открытия метро на Виноградарь.



Также, стало известно, где самый грязный воздух в Киеве.