Индия заблокировала трансплантацию органов иностранцам: в очереди 8 украинцев

Министерство здравоохранения Украины намерено встретиться с министерством здравоохранения Индии для урегулирования вопроса с лечением украинцев, которые ожидают операции по трансплантации в Индии.

Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українськi Новини.



"Руководство Министерства здравоохранения Украины проведет оперативную встречу с Министерством здравоохранения Республика Индия для урегулирования критической ситуации по лечению больных украинцев, ожидающих операции по трансплантации в лечебных учреждениях Индии", - говорится в нем.



Согласно сообщению, с начала 2019 года на лечение в Индию за государственный счет с целью трансплантации органов направлены шесть пациентов. Еще двое украинских пациентов находятся в городе Ченнай с прошлого года. Из восьми украинцев, которые сейчас находятся в Индии, донорских органов ожидают двое детей.



При этом из-за введения в действие квот Министерства здравоохранения Республики Индия на трансплантацию органов для иностранных граждан, проведение операций для украинских и других иностранных граждан фактически заблокировано.



Врачи индийской клиники осуществляют медицинское наблюдение за восемнадцатью украинцами, десять из которых сейчас находятся в Украине.



Для их лечения методом трансплантации МОЗ Украины в течение 2018-2019 годов перечислило 2,1 млн долларов. С учетом всех средств, которые имеются на счетах индийской клиники, с учетом затрат на обследование и лечение, которые уже получены украинскими пациентами, общий остаток составляет 2,2 млн долларов.



Стоимость лечения одного пациента колеблется от 95 тыс. до 155 тыс. долларов в зависимости от диагноза. Сейчас пациенты, находящиеся на территории Индии, ожидают пересадку легких, сердца и комплекса этих органов.



Также в сообщении сказано, что до конца 2019 года Украина планирует направить на лечение за границу с целью трансплантации почек, лёгких, сердца и костного мозга дополнительно 94 пациента, на что из Государственного бюджета запланировано выделить 233 млн гривен.



В сообщении говорится, что в следующем году запланировано отправление пациентов для лечения в клиники Беларуси, Турции и Италии. При этом если Министерство здравоохранения Индии подтвердит возможность принимать и лечить наших пациентов в своей стране в дальнейшем Минздрав будет направлять пациентов также туда.



Как сообщали Українськi Новини, в апреле Минздрав начал тестировать новую Единую государственную информационную систему трансплантации (ЕГИСТ).