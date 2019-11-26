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26 ноября 2019, вторник, 16:03 56
Медицина 2019-11-26T16:20:36+02:00
Українські Новини
Индия заблокировала трансплантацию органов иностранцам: в очереди 8 украинцев

Индия заблокировала трансплантацию органов иностранцам: в очереди 8 украинцев

Минздрав, Минздрав Индии, Трансплантация органов человека, пересадка органов
Минздрав Украины. Фото: gordonua.com
Минздрав Украины. Фото: gordonua.com

Министерство здравоохранения Украины намерено встретиться с министерством здравоохранения Индии для урегулирования вопроса с лечением украинцев, которые ожидают операции по трансплантации в Индии.

Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українськi Новини.

"Руководство Министерства здравоохранения Украины проведет оперативную встречу с Министерством здравоохранения Республика Индия для урегулирования критической ситуации по лечению больных украинцев, ожидающих операции по трансплантации в лечебных учреждениях Индии", - говорится в нем.

Согласно сообщению, с начала 2019 года на лечение в Индию за государственный счет с целью трансплантации органов направлены шесть пациентов. Еще двое украинских пациентов находятся в городе Ченнай с прошлого года. Из восьми украинцев, которые сейчас находятся в Индии, донорских органов ожидают двое детей.

При этом из-за введения в действие квот Министерства здравоохранения Республики Индия на трансплантацию органов для иностранных граждан, проведение операций для украинских и других иностранных граждан фактически заблокировано.

Врачи индийской клиники осуществляют медицинское наблюдение за восемнадцатью украинцами, десять из которых сейчас находятся в Украине.

Для их лечения методом трансплантации МОЗ Украины в течение 2018-2019 годов перечислило 2,1 млн долларов. С учетом всех средств, которые имеются на счетах индийской клиники, с учетом затрат на обследование и лечение, которые уже получены украинскими пациентами, общий остаток составляет 2,2 млн долларов.

Стоимость лечения одного пациента колеблется от 95 тыс. до 155 тыс. долларов в зависимости от диагноза. Сейчас пациенты, находящиеся на территории Индии, ожидают пересадку легких, сердца и комплекса этих органов. 

Также в сообщении сказано, что до конца 2019 года Украина планирует направить на лечение за границу с целью трансплантации почек, лёгких, сердца и костного мозга дополнительно 94 пациента, на что из Государственного бюджета запланировано выделить 233 млн гривен.

В сообщении говорится, что в следующем году запланировано отправление пациентов для лечения в клиники Беларуси, Турции и Италии. При этом если Министерство здравоохранения Индии подтвердит возможность принимать и лечить наших пациентов в своей стране в дальнейшем Минздрав будет направлять пациентов также туда.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Минздрав начал тестировать новую Единую государственную информационную систему трансплантации (ЕГИСТ).

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