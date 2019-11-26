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26 ноября 2019, вторник, 15:52 21
Жизнь 2019-11-26T15:52:34+02:00
Українські Новини
Англия вернула Польше 100 тонн золота

Англия вернула Польше 100 тонн золота

Польша, Нацбанк Польши, Англия, Центральный банк Англии
Золотые слитки.Фото: pixabay
Золотые слитки.Фото: pixabay

Национальный банк Польши завершил тайное возвращение 100 тонн золота, которое было вывезено в Англию перед началом Второй мировой войны и хранилось в Центральном банке с 1939 года. Об этом передает RMF24.

Отмечается, что в операции принимали участие более тысячи сотрудников банковских служб безопасности, которые напротяжении ноября перевозили слитки в Польшу самолетами. Общая стоимость груза составляет €4,2 млрд.

По прибытию слитков в Польшу их под охраной военных развозили по нескольким десяткам хранилищ по всей стране. Глава польского банка Адам Глапинский заявил, что Центральный банк Англии оставил часть золота для текущих расчетов.

Как сообщали Українські Новини, ранее апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) отложил на 2020 год вынесение решения по апелляции музеев аннексированного Россией Крыма на решение о возврате Украине коллекции "скифского золота". Также в Китае представили пуленепробиваемый унитаз с 40 тыс. бриллиантами. А за год украинцы купили 131 кг золотых слитков в Приватбанке.

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