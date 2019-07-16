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16 июля 2019, вторник, 12:40 85
Политика 2019-07-16T14:16:20+03:00
Українські Новини
Суд Амстердама отложил до 2020 решение о возвращении Украине "скифского золота"

Суд Амстердама отложил до 2020 решение о возвращении Украине "скифского золота"

Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) отложил на 2020 год вынесение решения по апелляции музеев аннексированного Россией Крыма на решение о возврате Украине коллекции "скифского золота".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Стороны представили свои мнения с объяснениями и мнениями экспертов, но Апелляционному суду, тем не менее, необходима дополнительная информация... Сторонам предоставляется 2 месяца для предоставления запрашиваемой информации. Затем суд рассмотрит дело дальше. Окончательное решение можно ожидать через 6-9 месяцев", - сказано в нем.

Ранее суд заявлял, что вынесет решение по апелляции 16 июля.

Как сообщали Українськi Новини, суд Амстердама пообещал в июне вынести решение по возврату Украине "скифского золота".

Весной, 11 марта 2019, Апелляционный суд в Нидерландах начал рассмотрение апелляции по "скифскому золоту".

Ранее Нидерланды заявляли, что не планируют отдавать "золото скифов" ни Украине, ни Крыму.

Однако 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама постановил вернуть Украине экспонаты крымских музеев, в частности, коллекцию "скифского золота".

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