В Китае представили пуленепробиваемый унитаз с 40 тыс. бриллиантами

Ювелирный дом Shim в Шанхае представил унитаз из золота с обновленными технологиями, который насчитывает 40 815 бриллиантов. Об этом передает China News.

В частности, на создание унитаза потребовалось несколько месяцев, а работы выполняли десять рабочих. Глава ювелирного дома Аарум Шум назвал унитаз "произведением искусства" и пошутил, что "ваш лучший друг - это бриллиантовый туалет".

A gold toilet decorated with 40,815 pieces of 334.68-carat diamond on its bullet-proof glass lid is on display at the 2nd China International Import Expo in Shangha. The toilet is expected to set a Guinness World Record on the afternoon of Nov. 6, local media reported. pic.twitter.com/Kh9kqRumar — China News 中国新闻网 (@Echinanews) 5 листопада 2019 р.

Отмечается, что унитаз побил рекорд Гиннесса по количеству инкрустированных бриллиантов. Создатели утверждают, что он пуленепробиваемый, и более того, сомневаются, что он будет использоваться по назначению.

Как сообщали Українські Новини, ранее на технологической выставке в Китае основатель Microsoft Билл Гейтс показал "унитаз будущего", который может работать без воды и подключения к канализационной системе.

Кроме того, японцы придумали унитаз, который следит за здоровьем владельца.