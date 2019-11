В Китае представили пуленепробиваемый унитаз с 40 тыс. бриллиантами

В частности, на создание унитаза потребовалось несколько месяцев, а работы выполняли десять рабочих. Глава ювелирного дома Аарум Шум назвал унитаз "произведением искусства" и пошутил, что "ваш лучший друг - это бриллиантовый туалет".

A gold toilet decorated with 40,815 pieces of 334.68-carat diamond on its bullet-proof glass lid is on display at the 2nd China International Import Expo in Shangha. The toilet is expected to set a Guinness World Record on the afternoon of Nov. 6, local media reported. pic.twitter.com/Kh9kqRumar