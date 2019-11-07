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  • В Китае представили пуленепробиваемый унитаз с 40 тыс. бриллиантами
07 ноября 2019, четверг, 17:12 13
Жизнь 2019-11-07T17:12:42+02:00
Українські Новини
В Китае представили пуленепробиваемый унитаз с 40 тыс. бриллиантами

В Китае представили пуленепробиваемый унитаз с 40 тыс. бриллиантами

Китай, Золотой унитаз, Ювелирный дом Shim
В Китае представили унитаз с 40 тыс. бриллиантами.Скриншот:twitter/Echinanews
В Китае представили унитаз с 40 тыс. бриллиантами.Скриншот:twitter/Echinanews

Ювелирный дом Shim в Шанхае представил унитаз из золота с обновленными технологиями, который насчитывает 40 815 бриллиантов. Об этом передает China News.

В частности, на создание унитаза потребовалось несколько месяцев, а работы выполняли десять рабочих. Глава ювелирного дома Аарум Шум назвал унитаз "произведением искусства" и пошутил, что "ваш лучший друг -  это бриллиантовый туалет".

 

Отмечается, что унитаз побил рекорд Гиннесса по количеству инкрустированных бриллиантов. Создатели утверждают, что он пуленепробиваемый, и более того, сомневаются, что он будет использоваться по назначению.

Как сообщали Українські Новини, ранее на технологической выставке в Китае основатель Microsoft Билл Гейтс показал "унитаз будущего", который может работать без воды и подключения к канализационной системе.

Кроме того, японцы придумали унитаз, который следит за здоровьем владельца.

Больше новостей о: Китай Золотой унитаз Ювелирный дом Shim

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