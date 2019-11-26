Разумков рассказал, что на Донбассе паспорт РФ или "ЛНР - ДНР" получить намного проще, чем украинский

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на пресс-конференции, посвященной обеспечению прав детей в условиях вооруженного конфликта, рассказал, что паспорт паспорт РФ или "ЛНР - ДНР" на Донбассе получить намного проще, чем украинский передают Українські Новини.

"Не проще ли получить паспорт России или так называемых ЛНР, ДНР? Мы с уполномоченным (по правам человека Людмилой Денисовой) говорили об этом. Наверное, проще", - сообщил он.

Разумков отметил, что жители неподконтрольных территорий для получения украинского паспорта должны проходить сложные бюрократические процедуры, сталкиваться с человеческим фактором, и Украина, в отличие от России и непризнанных формирований, не может организовать свои представительства в регионе.

"Их раздают на той территории, временно неподконтрольной. Их просто раздают. Для того, чтобы получить украинский паспорт, нужно сделать ряд действий не всегда логичных, не всегда правильных, не всегда тех, которые можно сделать легко. К примеру, нужно приводить свидетелей, идти в суд", - уточнил спикер журналистам.

Политик заявил о намерении упрощать процедуру получения паспорта для украинцев на неподконтрольной территории в 2020 году.

Как сообщали Українські Новини, 22 ноября Всемирная продовольственная организация Организации объединенных наций Представительства верховного комиссара ООН по делам беженцев направила 19 грузовых автомобилей гуманитарной помощи на неподконтрольную территорию Донбасса.

Также ранее сообщалось, что менее 8% жителей "ДНР" и "ЛНР" получили российский паспорт.

Тем временем, более половины украинцев против получения паспортов жителями оккупированного Донбасса без проверок.