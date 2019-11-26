Нардеп Василевская ("Слуга народа") против увольнения руководства ГБР парламентом

Депутат Верховной Рады Ольга Василевская считает, что парламент не должен принимать решения, которые предусматривают увольнение директора и заместителей Госбюро расследований, поскольку это противоречит Конституции.

Об этом она сказала в комментарии Українським Новинам.

"Вся соль ГБР, как планировалось, была в его (органа) независимости. То есть, для того, чтобы уволить Директора ГБР, необходимы четкие основания. Он должен предоставить отчет о своей работе и по результатам отчета, можно принять решение о его увольнении. Отчета не было. Думаю, что Романа Трубу решили убрать из-за его неполной подконтрольности Андрею Богдану (главе Офиса президента)", - считает Василевская.

Она убеждена, что нынешнее руководство ГБР не устраивает также "Европейскую солидарность", поэтому имеет место быть предварительная договоренность - убрать Романа Трубу, а заодно и его заместителей простой правкой в законопроекте.

"Это неконституционно", - уверена она.

Василевская отметила, что не знает, поддержит ли парламент законопроект о ГБР с правкой, которая предусматривает увольнение всего руководства Госбюро.

Как сообщали Українськi Новини, нардеп Григорий Мамка считает, что правки к закону "О ГБР" противоречат Конституции, а Президент пытается узурпировать влияние на Госбюро расследований.